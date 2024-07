Về bến xe Đức Long, xe tải liên huyện đã có quy củ sau 4 tháng giải thể Bến xe nhỏ

(GLO)- Sau gần 4 tháng chuyển từ Bến xe nhỏ (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng) về Bến xe tải Đức Long Gia Lai (đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku), 70 xe tải vận chuyển hàng liên huyện hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

9 giờ sáng, tại Bến xe tải Đức Long Gia Lai, 70 xe tải vận chuyển hàng hóa liên huyện đậu ngay ngắn theo các vị trí quy định. Dù trời mưa to nhưng hoạt động tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa diễn ra náo nhiệt. Khách hàng có nhu cầu gửi hàng hóa về các địa phương, khi đưa đến Bến xe tải Đức Long Gia Lai giao cho chủ nhà xe theo từng khu vực đậu đỗ khác nhau.

Ký nhận hàng hóa xong và xếp gọn trên thùng xe tải của gia đình, ông Bùi Y (trú tổ 3, thị xã An Khê) vui vẻ chia sẻ: Xe ông chuyên chở hàng hóa từ TP. Pleiku về các cửa hàng tạp hóa ở các huyện khu vực phía Đông của tỉnh. Ai muốn mua gì thì cứ báo với chủ hàng ở trên này rồi họ mang qua cho ông chở về dưới đó. Trước ông đậu ở Bến xe nhỏ để lấy hàng. Nơi đó thuộc trung tâm thành phố nên việc lấy hàng nhanh hơn, nhưng có nhiều cái bất tiện. Đơn cử là việc bến nhỏ mà xe đông, không đảm bảo an toàn giao thông, đã từng xảy ra nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện khi vào hoặc ra khỏi bến. "Từ ngày 1-4, chúng tôi chuyển về đây đậu để lấy hàng, tiền phí 1 triệu đồng/tháng. Ban đầu cũng có những lo lắng nhưng giờ thấy rất hợp lý. Bến xe tải Đức Long Gia Lai rất rộng rãi, có phân luồng giao thông, bố trí nhiều chỗ cho xe đậu đỗ nên đảm bảo về giao thông. Các chủ hàng cũng tự bố trí xe chở hàng xuống tận bến này, cứ theo bảng tên nhà xe gắn trên thùng mà chở qua. Quanh bến có hàng rào bao quanh, có cổng ngõ đàng hoàng nên không xảy ra hiện tượng mất trật tự an ninh, rất yên tâm”-ông Bùi Y cho biết.

Chị Lê Thị Kim Liên (trú tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) cũng bày tỏ niềm vui khi được chuyển về vị trí thuận tiện cho việc đậu đỗ phương tiện giao thông để nhận hàng hóa vận chuyển về cho người dân trên huyện biên giới phía Tây của tỉnh. “Khi nghe thông báo di chuyển về nơi mới để thành phố xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phố ẩm thực đêm Pleiku, chúng tôi cũng có hoang mang. Chuyển về đây rồi mới thấy nếu được chuyển sớm lại hay hơn ấy. Không chỉ rộng rãi mà nơi bến xe này còn rất sạch sẽ và đảm bảo an ninh. Đậu xe trên kia lo nhất là mất cắp hàng hóa hoặc bị “dân anh chị” đe dọa này nọ. Tôi không còn lo bị kẹt xe vào giờ cao điểm như trước đây. Cũng đỡ phải chạy xe qua mấy tuyến đường đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ban Quản lý bến xe cũng thường xuyên nhắc nhở nên không xảy ra tình trạng giành giật hàng hóa ký gửi giữa các nhà xe”-chị Liên nói.

Khoảng 11 giờ, sau khi đã nhận đầy đủ số hàng hóa, các xe tải lần lượt xuất bến, chở hàng hóa về các địa phương trong tỉnh để giao hàng. Đến 12 giờ trưa, 70 phương tiện vận tải hàng hóa từ Pleiku về các địa phương trong tỉnh đều rời đi hết.

Giám đốc Bến xe tải Đức Long Gia Lai Trần Khắc Hà thông tin: Từ ngày 1-4-2024, có 70 xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa từ các địa phương lên TP. Pleiku và ngược lại chuyển về đây hoạt động. Để tạo thuận tiện cho việc trung chuyển hàng hóa của các xe, Ban Quản lý bến xe đã thống nhất trích kinh phí sửa chữa một số điểm xuống cấp trong bến, gắn bảng hướng dẫn vị trí đậu đỗ và lối vào ra. Công tác đảm bảo an ninh cũng được siết chặt hơn. Ngoài gắn thêm hệ thống camera an ninh, đơn vị cũng tuyên truyền chủ nhà xe không tranh giành hàng hóa, cử bảo vệ tuần tra liên tục. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong bến được đảm bảo, không xảy ra tình trạng kẹt xe, xô xát… “Lực lượng chức năng của tỉnh cũng tăng cường kiểm tra ở trước, trong bến nên người dân, chủ phương tiện và tài xế đều chấp hành các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa, an ninh trật tự. Qua khảo sát, các nhà xe cũng đánh giá rất cao công tác đảm bảo an ninh và an toàn giao thông tại bến trong thời gian qua. Chúng tôi cũng đã đề xuất các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên truyền, vận động khoảng 130 xe tải vận chuyển hàng từng đậu đỗ ở Bến xe nhỏ chuyển về đây hoạt động để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố”-ông Hà cho biết thêm.