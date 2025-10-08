Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt đối tượng trộm 7 điện thoại của đoàn múa lân tại phường Quy Nhơn

PHÚ HÒA DŨNG NHÂN
(GLO)- Lợi dụng lúc đoàn múa lân biểu diễn, một đối tượng đã trà trộn vào đám đông, lấy trộm 7 chiếc điện thoại trị giá hơn 46 triệu đồng. 

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-10, Công an phường Quy Nhơn tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đoàn Huy Vũ (SN 2005, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bị mất tài sản khi đang múa lân tại một quán ăn ở phường Quy Nhơn.

810-anh-1.jpg
Công an phường Quy Nhơn lấy lời khai đối tượng Ngô Văn Bình. Ảnh: Dũng Nhân

Theo trình báo, tối 5-10, trong lúc đoàn lân đang biểu diễn, anh Vũ được nhờ giữ 2 túi xách chứa tổng cộng 7 điện thoại di động. Sau khi đoàn lân múa xong, Vũ phát hiện 2 chiếc túi bị mất, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 46 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ 30 phút ngày 7-10, Công an phường Quy Nhơn phát hiện Ngô Văn Bình (SN 2003, ở phường Quy Nhơn) là đối tượng thực hiện vụ trộm. Kiểm tra trên người Bình, lực lượng chức năng thu giữ 1 trong 7 điện thoại bị đánh cắp.

Quá trình đấu tranh, Bình khai nhận đã lấy trộm toàn bộ số điện thoại trên và bán dần để tiêu xài.

810-anh-2.jpg
Tang vật được Công an phường Quy Nhơn thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Dũng Nhân

Đáng chú ý, Bình từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từng chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc (TP. Hồ Chí Minh), mới mãn hạn tù vào tháng 4-2025.

Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ, tiếp tục truy tìm số tang vật còn lại để xử lý theo quy định.

