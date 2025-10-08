Bắt đối tượng trộm 7 điện thoại của đoàn múa lân tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Lợi dụng lúc đoàn múa lân biểu diễn, một đối tượng đã trà trộn vào đám đông, lấy trộm 7 chiếc điện thoại trị giá hơn 46 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-10, Công an phường Quy Nhơn tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đoàn Huy Vũ (SN 2005, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bị mất tài sản khi đang múa lân tại một quán ăn ở phường Quy Nhơn.

Công an phường Quy Nhơn lấy lời khai đối tượng Ngô Văn Bình. Ảnh: Dũng Nhân

Theo trình báo, tối 5-10, trong lúc đoàn lân đang biểu diễn, anh Vũ được nhờ giữ 2 túi xách chứa tổng cộng 7 điện thoại di động. Sau khi đoàn lân múa xong, Vũ phát hiện 2 chiếc túi bị mất, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 46 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ 30 phút ngày 7-10, Công an phường Quy Nhơn phát hiện Ngô Văn Bình (SN 2003, ở phường Quy Nhơn) là đối tượng thực hiện vụ trộm. Kiểm tra trên người Bình, lực lượng chức năng thu giữ 1 trong 7 điện thoại bị đánh cắp.

Quá trình đấu tranh, Bình khai nhận đã lấy trộm toàn bộ số điện thoại trên và bán dần để tiêu xài.

Tang vật được Công an phường Quy Nhơn thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Dũng Nhân

Đáng chú ý, Bình từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từng chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc (TP. Hồ Chí Minh), mới mãn hạn tù vào tháng 4-2025.

Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ, tiếp tục truy tìm số tang vật còn lại để xử lý theo quy định.