Phát hiện 2 đối tượng chuyên trộm cắp máy bơm nước tại phường An Nhơn Đông

THÀNH LONG
(GLO)- Chiều 25-9, Công an phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của ông Trần Đình C. (tổ dân phố Chánh Thạnh, phường An Nhơn Đông) về việc mất trộm 2 máy bơm nước trị giá khoảng 2,4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Đông nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng lang thang, lạ mặt thường xuất hiện trên địa bàn. Qua đó, xác định 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Đoàn Ngọc Lâm (SN 2000) và Huỳnh Hữu Thắng (SN 2009, cùng ở xã Phù Cát).

Đoàn Ngọc Lâm, Huỳnh Hữu Thắng cùng tang vật. Ảnh: T.L

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp máy bơm của ông Trần Đình C. Đồng thời, các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm máy bơm nước khác trên địa bàn phường An Nhơn Đông, với tổng số lượng 22 máy.

Thủ đoạn của 2 đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó, chúng mang đến các điểm thu mua phế liệu ở xã Phù Cát để tiêu thụ.

Công an phường An Nhơn Đông đã thu hồi 12 máy bơm nước và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng.

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

Tin tức

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

Pháp luật

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

null