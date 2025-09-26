Phát hiện 2 đối tượng chuyên trộm cắp máy bơm nước tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Chiều 25-9, Công an phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của ông Trần Đình C. (tổ dân phố Chánh Thạnh, phường An Nhơn Đông) về việc mất trộm 2 máy bơm nước trị giá khoảng 2,4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Đông nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng lang thang, lạ mặt thường xuất hiện trên địa bàn. Qua đó, xác định 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Đoàn Ngọc Lâm (SN 2000) và Huỳnh Hữu Thắng (SN 2009, cùng ở xã Phù Cát).

Đoàn Ngọc Lâm, Huỳnh Hữu Thắng cùng tang vật. Ảnh: T.L

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp máy bơm của ông Trần Đình C. Đồng thời, các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm máy bơm nước khác trên địa bàn phường An Nhơn Đông, với tổng số lượng 22 máy.

Thủ đoạn của 2 đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó, chúng mang đến các điểm thu mua phế liệu ở xã Phù Cát để tiêu thụ.

Công an phường An Nhơn Đông đã thu hồi 12 máy bơm nước và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng.