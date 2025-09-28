Công an tỉnh Gia Lai tìm chủ sở hữu xe mô tô BKS 29T2-9750

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ xe mô tô BKS 29T2-9750 (có đặc điểm như sau: Xe mô tô nhãn hiệu: Majesty, màu sơn: Đen, số khung: VTTWCH022TT122109, không xác định được số máy).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Gũ (SN 1994; trú tại làng Chuet 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku-nay là phường An Phú, tỉnh Gia Lai) có hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra vào ngày 14-2-2025 tại trước số nhà 864 Lê Duẩn, thuộc thôn 1, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (nay là phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ mô tô BKS 29T2-9750 (có đặc điểm như sau: mô tô nhãn hiệu: Majesty, màu sơn: Đen, số khung: VTTWCH022TT122109, không xác định được số máy).

Gũ khai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 14-2-2025 tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (phía trước Đại lý Internet Bảo Ngọc, phường An Phú), Gũ gặp và mượn chiếc xe trên của 1 nam thanh niên tên là Meo (không rõ nhân thân, lai lịch, là người dân tộc thiểu số, sinh khoảng năm 2000, nhà tại xã Đăk Đoa).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, truy tìm nhưng chưa làm việc được với anh Meo và chủ sở hữu mô tô biển kiểm soát 29T2-9750.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo chủ sở hữu hợp pháp và người có liên quan đến mô tô BKS 29T2-9750 liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; Điều tra viên Vũ Ngọc Sơn, số điện thoại liên hệ: 0386.248.509) để giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu quá 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà không có ai đến liên hệ làm việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai sẽ xử lý mô tô trên theo quy định của pháp luật.