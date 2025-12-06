Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tìm chủ sở hữu 403 mô tô vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm chủ sở hữu 403 mô tô vi phạm quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận các phương tiện vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ từ Công an cấp huyện chuyển về (sau khi giải thể Công an cấp huyện kể từ ngày 1-3-2025).

chatgpt-image-13-51-26-6-thg-12-2025-6878.jpg
Ảnh minh họa: ChatGPT

Qua rà soát, có 403 xe mô tô vi phạm quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện chưa đến xử lý hoặc có trường hợp đương sự đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp.

Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các phương tiện đang bị tạm giữ mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, số 210 Trần Phú, phường Bồng Sơn) để xử lý.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo (lần 2) nếu người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính đáng thì đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước.

Xem danh sách các phương tiện tại đây.

