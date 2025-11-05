Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Gần 200 học viên tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học

(GLO)- Ngày 5 và 6-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học cho gần 200 cán bộ quản lý, y tế trường học địa bàn phía Tây tỉnh.

Theo đó, gần 200 cán bộ quản lý, y tế trường học đến từ các trường Tiểu học, THCS và trường liên cấp Tiểu học, THCS trên địa bàn các xã, phường: Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Kông Chro, Chơ Long, Đăk Song, Chư Krey, Sró, Ya Ma, Phú Túc, Ia Rsai, Ia Uar và Ia Dreh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về tai nạn thương tích; phòng, chống các tai nạn: đuối nước, tai nạn giao thông đường bộ, ngộ độc, động vật cắn, té ngã, bỏng… Nguyên tắc xử lý cấp cứu ban đầu như: hồi sinh tim phổi, cấp cứu điện giật, sét đánh; sơ cứu nạn nhân bị đuối nước, xử lý dị vật đường thở, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, cầm máu vết thương, sai khớp…, vận chuyển nạn nhân an toàn.

Ngoài lý thuyết, học viên sẽ thực hành xử lý cấp cứu dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời, những vấn đề vướng mắc, xử lý các tình huống được học viên nêu ra sẽ được các bác sĩ giải đáp cụ thể.

Qua tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng kịp thời ứng phó với các tình huống tai nạn thương tích xảy ra trong trường học và cộng đồng.

