Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ không chỉ là người mẹ, người vợ chăm lo gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều mô hình như “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”, “Vườn rau sạch vì cộng đồng”... đã trở thành điểm sáng trong đời sống ở nông thôn.
Không chỉ giỏi việc nhà, phụ nữ Gia Lai còn vươn lên mạnh mẽ trong công tác, học tập và nghiên cứu. Những cán bộ, công chức, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều cô giáo đã gắn bó cả đời với học trò vùng khó, khu vực biên giới. Về y tế, các y bác sĩ nữ từ bệnh viện đến trạm y tế không ngừng nỗ lực, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…
Trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, phụ nữ Gia Lai tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Nhiều chị em đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường trong và ngoài nước.
Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh phát động đã hỗ trợ hàng trăm mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần tự chủ, sáng tạo.
Dù học tập, lao động, làm việc ở vùng miền, lĩnh vực nào, chị em phụ nữ cũng đều ý thức vươn lên khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh của mình và góp phần làm nên diện mạo tươi sáng của quê hương.
(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.
(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.
(GLO)- “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” là cuộc thi đang được Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức, nhằm khơi dậy niềm tự hào quê hương, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến du khách trong và ngoài tỉnh.
(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.
(GLO)- Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đak Sơmei lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 135 tổ chức Đoàn cấp xã của toàn tỉnh tổ chức đại hội.
(GLO)- Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Gia Lai, tính đến ngày 10-10, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ và nhân dân Cuba.
(GLO)-Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, chiều 9-10, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “AI UNLOCK - Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai” với sự tham gia của hơn 300 sinh viên.
(GLO)-Chiều 9-10, tại trụ sở Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh đã trao hơn 145 triệu đồng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để chuyển đến hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (Bualoi).
(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.
(GLO)-Ngày 5-10, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh cùng nhiều đơn vị, nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2025 tại Trường Tiểu học số 2 Lơ Pang (xã Lơ Pang).
(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.
(GLO)-Tối 4-9, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã An Lão tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ-Nụ cười trẻ thơ”. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một đêm Trung thu ấm áp, ý nghĩa.
(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...
(GLO)- Không chỉ là cán bộ tận tụy với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, Thượng úy Lê Tuấn Thành (SN 1996, Công an xã Hra, tỉnh Gia Lai) còn được mọi người quý mến, nể phục bởi vì anh là người khởi xướng, thực hiện nhiều dự án giàu tính nhân văn.
Trong số 20 cá nhân được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 có nhiều người nổi tiếng và truyền cảm hứng trong cộng đồng như: ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy); Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc...
(GLO)- Chiều 29-9, tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), thừa ủy quyền của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn-Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024 - 2025.
(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.
(GLO)- “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Những sáng kiến, cải tiến không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lao động.