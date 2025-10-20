Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người mẹ, người vợ, người em gái không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. ﻿ Trong ảnh: Chị Đinh Thị Văn gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp, xã Tơ Tung.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ không chỉ là người mẹ, người vợ chăm lo gia đình mà còn là nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều mô hình như “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”, “Vườn rau sạch vì cộng đồng”... đã trở thành điểm sáng trong đời sống ở nông thôn.

Không chỉ giỏi việc nhà, phụ nữ Gia Lai còn vươn lên mạnh mẽ trong công tác, học tập và nghiên cứu. Những cán bộ, công chức, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều cô giáo đã gắn bó cả đời với học trò vùng khó, khu vực biên giới. Về y tế, các y bác sĩ nữ từ bệnh viện đến trạm y tế không ngừng nỗ lực, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Nhiều phụ nữ tích cực lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Trong ảnh: Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp và ngói tráng men tại Công ty Cổ phần Takao Bình Định.

Trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, phụ nữ Gia Lai tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Nhiều chị em đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá đặc sản địa phương ra thị trường trong và ngoài nước.

Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh phát động đã hỗ trợ hàng trăm mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần tự chủ, sáng tạo.

Phụ nữ làng Hà Văn Trên (xã Vân Canh) thu hoạch lúa rẫy để chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới.

Dù học tập, lao động, làm việc ở vùng miền, lĩnh vực nào, chị em phụ nữ cũng đều ý thức vươn lên khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh của mình và góp phần làm nên diện mạo tươi sáng của quê hương.

Chị Lê Thị Hồng Diễm-Diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh), biểu diễn trong chương trình Chuyến tàu di sản Về miền đất Võ.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Trong ảnh: Chị Phan Thị Bảo Thoa theo dõi sự sinh trưởng của cây ba kích tím tại Trung tâm nuôi cấy mô để chuẩn bị đưa ra vườn ươm.