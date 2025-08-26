Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam”

(GLO)- Vừa qua, tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn (Gia Lai) đã giành giải Ba tại cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam”.

Cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, dành cho học sinh THPT và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến 20-8, thu hút 5.142 tác phẩm dự thi, hơn 87.000 lượt bình chọn và tiếp cận trên 382.000 người dùng.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm được Hội đồng Giám khảo chấm chọn kỹ lưỡng, đồng thời nhận được sự bình chọn tích cực từ cộng đồng.

Tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn đạt giải ba tại cuộc thi ảnh "Nụ cười Việt Nam". Ảnh: ĐVCC

Tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn (sinh viên năm 4, Khoa Điện ảnh - Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) đạt giải Ba. Bức ảnh được Toàn ghi lại trong chuyến thiện nguyện tại Trường Tiểu học Hra Số 2 (xã Hra, tỉnh Gia Lai), khắc họa nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các em nhỏ khi được nhận quà học tập trước thềm năm học mới.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) từ ngày 30-8 đến 2-9-2025, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng UBND và Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hà Nội tổ chức.