Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vừa qua, tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn (Gia Lai) đã giành giải Ba tại cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam”.

Cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, dành cho học sinh THPT và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc. Cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến 20-8, thu hút 5.142 tác phẩm dự thi, hơn 87.000 lượt bình chọn và tiếp cận trên 382.000 người dùng.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm được Hội đồng Giám khảo chấm chọn kỹ lưỡng, đồng thời nhận được sự bình chọn tích cực từ cộng đồng.

toan.jpg
Tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn đạt giải ba tại cuộc thi ảnh "Nụ cười Việt Nam". Ảnh: ĐVCC

Tác phẩm “Cùng em đến trường” của tác giả Trần Phúc Toàn (sinh viên năm 4, Khoa Điện ảnh - Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) đạt giải Ba. Bức ảnh được Toàn ghi lại trong chuyến thiện nguyện tại Trường Tiểu học Hra Số 2 (xã Hra, tỉnh Gia Lai), khắc họa nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các em nhỏ khi được nhận quà học tập trước thềm năm học mới.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) từ ngày 30-8 đến 2-9-2025, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng UBND và Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hà Nội tổ chức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Có thể bạn quan tâm

Đồng đội

Đồng đội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Văn hóa

(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

Văn hóa

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

null