Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Nhà thiếu nhi phường Pleiku ra mắt Câu lạc bộ thư pháp

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Ngày 30-8, Nhà thiếu nhi phường Pleiku tổ chức ra mắt Câu lạc bộ thư pháp. Ông Trần Ngọc Dũng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm câu lạc bộ.

img-6281.jpg
Anh Nguyễn Đình Bảo (thứ 2 từ trái sang)-Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi phường Pleiku trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ảnh: Ngân Hoàng

Câu lạc bộ thư pháp (thuộc Nhà thiếu nhi phường Pleiku) có Ban Chủ nhiệm gồm 27 người. Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời tạo môi trường để thiếu nhi được học tập, rèn luyện bộ môn thư pháp.

Tại lễ ra mắt, 100 em thiếu nhi đã được các thành viên Câu lạc bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cầm bút lông, sử dụng mực tàu và thực hành viết thư pháp.

img-6278.jpg
Thành viên Câu lạc bộ thư pháp hướng dẫn thiếu nhi cách viết thư pháp. Ảnh: Ngân Hoàng

Với việc thành lập Câu lạc bộ thư pháp, Nhà thiếu nhi phường Pleiku hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến bổ ích, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

