200 vận động viên "nhí" hào hứng tranh tài tại Pleiku Music Night Run 2025

Các chân chạy đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như: Hội Phú, Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Chư Păh, An Khê, Đak Đoa… Dù thời tiết không thuận lợi nhưng các em vẫn thể hiện tinh thần thể thao sôi nổi, quyết tâm hoàn thành đường chạy.
Cự ly kids run không tính thành tích thời gian, chỉ trao giải cho các runner cosplay ấn tượng nhất. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giải chạy Pleiku Music Night Run 2025, hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) trên cả nước.
Nhiều em nhỏ hóa trang thành “bộ đội tí hon”, khoác áo cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống hay hình ảnh cô giao liên, tạo nên không khí đầy tự hào, rộn ràng cho giải chạy.
Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao 5 giải thưởng dành cho những màn cosplay ấn tượng nhất, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm vui thể thao cho lứa tuổi thiếu nhi.