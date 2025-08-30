200 vận động viên "nhí" hào hứng tranh tài tại Pleiku Music Night Run 2025

(GLO)- Sáng 30-8, tại Khu đô thị Suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), 200 vận động viên trong độ tuổi từ 5 đến 10 đã tham gia tranh tài ở cự ly kids run (1,5 km) thuộc khuôn khổ giải chạy Pleiku Music Night Run 2025.

200 vận động viên "nhí" hào hứng tranh tài cự ly 1,5 km. Ảnh: H.H

Các chân chạy đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như: Hội Phú, Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Chư Păh, An Khê, Đak Đoa… Dù thời tiết không thuận lợi nhưng các em vẫn thể hiện tinh thần thể thao sôi nổi, quyết tâm hoàn thành đường chạy.

Các vận động viên hào hứng trên đường chạy. Ảnh: H.H

Cự ly kids run không tính thành tích thời gian, chỉ trao giải cho các runner cosplay ấn tượng nhất. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giải chạy Pleiku Music Night Run 2025, hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) trên cả nước.

Nhiều em nhỏ hóa trang thành “bộ đội tí hon”, khoác áo cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống hay hình ảnh cô giao liên, tạo nên không khí đầy tự hào, rộn ràng cho giải chạy.

Ban Tổ chức trao 5 giải cosplay ấn tượng nhất cho các chân chạy "nhí". Ảnh: H.H

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao 5 giải thưởng dành cho những màn cosplay ấn tượng nhất, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm vui thể thao cho lứa tuổi thiếu nhi.