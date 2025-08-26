Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đồng hành hỗ trợ người dân làng Canh Giao

(GLO)- Ngày 24-8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Vân Canh tổ chức chương trình “Chiến sĩ Công an - Vì bình yên cuộc sống” tại làng Canh Giao.

Đồng hành cùng chương trình có BIDV Bình Định và Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Gia Lai.

Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Ảnh: Ánh Tuyết

Làng Canh Giao (xã Vân Canh) có 75 hộ dân với hơn 220 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm H’roi, đời sống còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 và trao tặng 75 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng.

Hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2. Ảnh: Ánh Tuyết

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh và đại diện làng Canh Giao đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng và củng cố an ninh trật tự tại địa phương.