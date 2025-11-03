Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên bị mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 3-11, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong bị mất tích trên biển.

Theo đó, 2 đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng nhà và góp ngày công trong quá trình xây dựng nhà cho thuyền viên Hà Quốc Phong.

Ngôi nhà có diện tích 70 m2, lát nền gạch, lợp tôn tại tổ dân phố Diêu Quang (phường Hoài Nhơn Đông), với tổng chi phí gần 180 triệu đồng. Trong đó, UBND phường Hoài Nhơn Đông vận động nguồn lực hỗ trợ 80 triệu đồng.

can-bo-chien-si-don-bien-phong-tam-quan-nam-ho-tro-van-chuyen-vat-lieu-va-xay-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-thuyen-vien-ha-quoc-phong.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong. Ảnh: T.B

Thuyền viên Hà Quốc Phong bị mất tích khi đang ở trên tàu cá BĐ-97258-TS, gặp nạn do ảnh hưởng bởi bão số 12.

Gia đình thuyền viên Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ anh là chị Huỳnh Thị Tình làm nghề mua bán ve chai, 1 mình nuôi 4 con nhỏ. Trong đó, người con lớn đang học lớp 11, con thứ hai học lớp 8, con thứ ba 11 tuổi bị tật bẩm sinh, còn con út mới 5 tuổi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Hiện cả gia đình phải sống trong căn nhà thuê.

Việc hỗ trợ xây nhà cho thuyền viên Hà Quốc Phong thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân gặp khó khăn sớm vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của địa phương và những người lính quân hàm xanh với nhân dân; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null