Gia Lai: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên bị mất tích

(GLO)- Sáng 3-11, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong bị mất tích trên biển.

Theo đó, 2 đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng nhà và góp ngày công trong quá trình xây dựng nhà cho thuyền viên Hà Quốc Phong.

Ngôi nhà có diện tích 70 m2, lát nền gạch, lợp tôn tại tổ dân phố Diêu Quang (phường Hoài Nhơn Đông), với tổng chi phí gần 180 triệu đồng. Trong đó, UBND phường Hoài Nhơn Đông vận động nguồn lực hỗ trợ 80 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây nhà tình nghĩa cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong. Ảnh: T.B

Thuyền viên Hà Quốc Phong bị mất tích khi đang ở trên tàu cá BĐ-97258-TS, gặp nạn do ảnh hưởng bởi bão số 12.

Gia đình thuyền viên Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ anh là chị Huỳnh Thị Tình làm nghề mua bán ve chai, 1 mình nuôi 4 con nhỏ. Trong đó, người con lớn đang học lớp 11, con thứ hai học lớp 8, con thứ ba 11 tuổi bị tật bẩm sinh, còn con út mới 5 tuổi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Hiện cả gia đình phải sống trong căn nhà thuê.

Việc hỗ trợ xây nhà cho thuyền viên Hà Quốc Phong thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân gặp khó khăn sớm vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của địa phương và những người lính quân hàm xanh với nhân dân; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh.