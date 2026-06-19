Tuổi trẻ ngành cao su phát huy sức trẻ sáng tạo, đổi mới

(GLO)- Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư ý kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo", phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên các công ty cao su trên địa bàn tỉnh.

Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn lao động và giảm chi phí sản xuất, anh Trần Duy Hùng (đoàn viên Xí nghiệp Chế biến vận tải, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) đã nghiên cứu, triển khai sáng kiến “Sử dụng nước chua để đánh đông mủ skim trên mương” thay thế phương pháp sử dụng axit sunfuric (H₂SO₄).

Anh Trần Duy Hùng kiểm tra quá trình xử lý mủ skim tại Xí nghiệp Chế biến vận tải (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông), nơi sáng kiến tận dụng nước chua để đánh đông mủ đang được áp dụng hiệu quả. Ảnh: Hà Đức Thành

Sáng kiến này giúp loại bỏ việc sử dụng axit trong quá trình đánh đông mủ skim, rút ngắn thời gian mủ đông hoàn toàn xuống còn khoảng 3-4 ngày, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động; đồng thời giảm áp lực xử lý nước thải, tiết kiệm hóa chất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Trần Duy Hiển - Giám đốc Xí nghiệp Chế biến vận tải (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) - cho biết: “Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên của đơn vị đã phát huy tốt tinh thần sáng tạo, tích cực đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. Trong đó, sáng kiến của anh Hùng được Hội đồng Khoa học Công ty đánh giá cao nhờ hiệu quả kinh tế, tính ứng dụng và giá trị đối với công tác bảo vệ môi trường”.

Cũng xuất phát từ thực tiễn lao động tại Đội sản xuất Ia Pếch (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh), anh Nguyễn Hồng Thiện đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy tra keo bằng hơi phục vụ công tác che mưa cho cây cao su.

Thiết bị tra keo bằng hơi do anh Nguyễn Hồng Thiện nghiên cứu, chế tạo giúp rút ngắn thời gian tra keo cho máng che mưa cây cao su, giảm công lao động và tiết kiệm vật tư. Ảnh: Minh Chí

Anh Thiện chia sẻ: “Thiết bị tra keo bằng hơi giúp công nhân không phải tra keo bằng tay, lượng keo được phân bổ đồng đều và hạn chế thất thoát. Công việc được thực hiện nhanh gấp khoảng 5 lần so với phương pháp thủ công, góp phần giảm công lao động, tiết kiệm vật tư và nâng cao chất lượng tra keo”.

Không chỉ dừng lại ở những sáng kiến cá nhân, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được Đoàn Thanh niên 4 Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Chư Sê, Chư Prông và Mang Yang triển khai sâu rộng, khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Từ năm 2024 đến nay, đoàn viên, thanh niên tại 4 công ty đã có hơn 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 10 tỷ đồng. Con số trên cho thấy tính hiệu quả của phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" khi giúp nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển đổi số và khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự phát triển của ngành cao su Gia Lai.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - đánh giá: Các cấp bộ Đoàn trong khối doanh nghiệp cao su đã chủ động gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn, khuyến khích đoàn viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất.

"Cùng với việc cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong chương trình công tác hằng năm, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, đảm nhận các công trình, phần việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng phong trào thi đua sáng tạo trong toàn Đoàn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh.