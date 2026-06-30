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Thời sự

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

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Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác New Zealand dành cho ngành y tế Gia Lai trong thời gian qua, nhất là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật.

Đồng thời, đề nghị Đại sứ New Zealand tiếp tục kết nối các tổ chức, bệnh viện và chuyên gia y tế của New Zealand triển khai các chương trình hợp tác tại Gia Lai.

Trong đó, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe tâm thần; góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

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Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: Bình Dương

Những năm qua, ngành y tế Gia Lai đã duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand - Việt Nam thông qua nhiều chương trình đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật.

Các chuyên gia New Zealand đã chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến trong các lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình, nhi - sơ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh.

Riêng trong năm 2026, phía New Zealand tiếp tục đề xuất triển khai các chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành và tư vấn kỹ thuật về phẫu thuật chỉnh hình, nhi - sơ sinh và sức khỏe tâm thần.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford khẳng định, trong vai trò của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa New Zealand với tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực y tế, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand; đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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