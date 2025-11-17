Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai gặp mặt 75 gia đình có trẻ sinh non

(GLO)- Chiều 17-11, tại phường Pleiku, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai gặp mặt các gia đình có trẻ sinh non nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17-11 với chủ đề "Khởi đầu vững chắc - tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non".

Chủ đề góp phần truyền tải thông điệp cần hành động, cần có sự quan tâm ngay từ khi trẻ chào đời, hướng tới mục tiêu tương lai tươi sáng cho trẻ. Để thực hiện mục tiêu này, mọi người cần tiếp tục lan tỏa kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong cộng đồng để mọi trẻ em sinh non đều được chăm sóc an toàn, khoa học và trọn vẹn tình yêu thương.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi gặp mặt, các y-bác sĩ cùng đại diện 75 gia đình có trẻ sinh non cùng ôn lại khoảng thời gian các bé sinh non được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai), nghe tâm sự của các phụ huynh và các y-bác sĩ trong hành trình nỗ lực cùng trẻ sinh non vượt qua những ngày tháng đầu đời để giành lại sự sống cho trẻ và mang hy vọng cho các gia đình.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trên thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ sinh non, tương đương tỷ lệ 1/10 trẻ sơ sinh. Ở Việt Nam, tỷ lệ sinh non vẫn còn ở mức cao và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sơ sinh.

Tại Gia Lai, với đặc thù địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, việc chăm sóc trẻ sinh non càng đòi hỏi nỗ lực lớn từ đội ngũ y tế và sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, cộng đồng.

Trong những năm qua, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực chăm sóc sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. Bệnh viện đã triển khai hiệu quả kỹ thuật chăm sóc Kangaroo - "da kề da", giúp trẻ giữ ấm, tăng cường gắn bó mẹ con và cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót.

Các gia đình có trẻ sinh non lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng các y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhân Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17-11. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, Khoa Sơ sinh của bệnh viện được trang bị các thiết bị hiện đại: lồng ấp, máy thở, monitor theo dõi, bơm tiêm điện... đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao. Đội ngũ y-bác sĩ, điều dưỡng không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, được các bệnh viện tuyến trung ương, đặc biệt là Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu… góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc cho trẻ sinh non trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, sau 8 năm nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nói chung, Khoa Sơ sinh nói riêng đã mang lại sự sống cho hàng trăm trẻ sinh non, sinh cực non; trong số đó có nhiều trẻ sinh non có cân nặng cực thấp (500g), tuổi thai cực non (tuổi thai 24 tuần 5 ngày)... đã được giành lại sự sống và chăm sóc, nuôi dưỡng thành công.