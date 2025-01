(GLO)- Mỗi trẻ sinh non , nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.

Xuân này với gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Lộc (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) là khoảng thời gian đong đầy hạnh phúc. Bởi lẽ, cô con gái út dù chào đời chỉ nặng 500 gram nhưng thực sự là một “chiến binh tí hon” kiên cường, tạo nên một kỳ tích.

Những “chiến binh tí hon” kiên cường

Đến nay, bé Nguyễn Thị Bảo Trâm (con gái của chị Lộc) đã hơn 8 tháng tuổi và nặng hơn 5 kg. Bé đã biết lật, biết bò, biết đòi ba mẹ, lanh lợi và hoạt bát… Ít ai biết rằng Trâm là em bé có tuổi thai khi sinh 26 tuần và cân nặng chỉ vỏn vẹn 500 gram. Đây là trường hợp sinh non nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại tỉnh Gia Lai.

Bé Nguyễn Thị Bảo Trâm lúc sinh chỉ nặng 500 gram (trẻ sinh non nhẹ cân nhất từ trước tới nay tại tỉnh Gia Lai) nhưng nay đã nặng hơn 5 kg. Ảnh: N.N

Chị Lộc xúc động cho biết: “Khi mới sinh, bé chỉ nặng 500 gram và vô cùng yếu ớt. Lúc ấy, gia đình không dám hy vọng nhiều. Bé được các y-bác sĩ Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) chăm sóc hơn 2 tháng và sau đó tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị. Bé có được ngày hôm nay là nhờ công chăm sóc tận tình, chu đáo của các y-bác sĩ. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa Sơ sinh-thông tin: Với trường hợp trẻ sinh non cực nhẹ cân như Trâm mà nuôi được là cực kỳ khó. Bản thân bé cũng có một sức sống mãnh liệt, kiên cường.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại Khoa Sơ sinh, bé nặng 1,4 kg và được chuyển tiếp vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Sau gần 5 tháng điều trị, bé được xuất viện. Tất cả mọi chức năng của bé đều tự thích nghi. Bé bắt đầu biết lật, biết người lạ, người quen và tinh thần phát triển tốt.

Năm 2024, trong tổng số 1.500 lượt bệnh nhi điều trị tại Khoa Sơ sinh có gần 40% trường hợp sinh non, có bé cân nặng chỉ 500 gram. Những “chiến binh tí hon” này khi vừa chào đời đã phải rời xa vòng tay mẹ và trải qua một hành trình dài với sự chăm sóc y tế đặc biệt.

Hành trình chăm sóc trẻ sinh non không chỉ cần đến kỹ thuật cao, máy móc hiện đại mà còn đòi hỏi trình độ chuyên sâu, kinh nghiệm, sự khéo léo và tỉ mỉ cũng như tình thương của mỗi bác sĩ, điều dưỡng viên.

Chị Bleng (làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa) tâm sự: “Hai lần mang thai, tôi đều không giữ được. Năm 2024, tôi mang thai lần thứ 3, sức khỏe không được tốt vì bị bệnh tuyến giáp và suy tim. Gần 7 tháng thì tôi sinh non, con trai chỉ nặng 800 gram. Được các bác sĩ điều trị, sau hơn 9 tháng, cháu đã nặng hơn 7 kg. Đây là cái Tết ấm cúng, hạnh phúc nhất từ trước đến nay đối với gia đình tôi”.

Vợ chồng anh Puih Huy (làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) và 3 con gái nay đã lớn. Ảnh: N.N

Với gia đình anh Puih Huy (làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi ca sinh 3 non tháng được Khoa Sơ sinh hỗ trợ, chăm sóc, điều trị tích cực và có chuyển biến tốt.

Anh Huy cho biết: “Năm 2018, khi mang thai khoảng 7 tháng thì vợ tôi sinh non 3 bé gái, mỗi cháu chỉ khoảng 1 kg. Thật khó khăn khi cùng lúc chăm sóc 3 trẻ sinh non. Nhờ các cô điều dưỡng và bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh tận tình chăm sóc mà các cháu dần cứng cáp, khỏe mạnh và xuất viện. Gia đình tôi luôn ghi nhớ ơn này”.

Nơi khởi nguồn yêu thương

Chăm sóc trẻ sơ sinh đã khó, với trẻ sinh non nhẹ cân lại càng khó hơn. Người thầy thuốc không chỉ cần có chuyên môn vững vàng mà cả tấm lòng ấm áp, yêu thương, sự kiên nhẫn, dịu dàng. Theo chị Tăng Thị Phúc-Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh, chăm sóc em bé sinh non tháng và nhẹ cân là một hành trình lâu dài, cần phải cẩn thận, tỉ mỉ và đòi hỏi trái tim ấm áp, nhân hậu.

“Từ chuyên môn được đào tạo, tập huấn cộng với máy móc thiết bị hiện đại, chúng tôi đã chăm sóc thành công nhiều em bé tí hon. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là thấy các bé phát triển tốt lên từng ngày, bớt bệnh, ra khỏi phòng hồi sức tích cực và sau đó khỏe mạnh ra viện về với gia đình”-chị Phúc bày tỏ.

Tình thương và trách nhiệm của các y-bác sĩ luôn được gia đình có trẻ sinh non ghi nhận và tri ân. Hàng năm, các gia đình thường xuyên ủng hộ gây quỹ để Khoa Sơ sinh có điều kiện hỗ trợ các gia đình cùng cảnh ngộ cần trợ giúp. Từ năm 2020 đến nay, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (trước ở huyện Đức Cơ, hiện cư trú tại tỉnh Khánh Hòa) đã đồng hành hỗ trợ nguồn quỹ từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/năm cho Bệnh viện.

“Năm 2019, tôi sinh non và bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh. Biết được nỗi vất vả của các gia đình có trẻ sinh non nên chúng tôi huy động anh chị em, người thân hỗ trợ quỹ của Khoa Sơ sinh giúp các bé sinh non khó khăn có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị”-chị Trang cho hay.

Chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Ảnh: N.N

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh: “Để trẻ sinh non, nhẹ cân có một tương lai tươi sáng hơn không những cần sự tận tụy của y-bác sĩ mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng truyền cho các bé động lực sống mãnh liệt, giúp các bé sinh non có một cuộc sống khỏe mạnh. Chỉ cần các con khỏe mạnh hơn mỗi ngày, bao khó nhọc của chúng ta đều xứng đáng”.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh: Nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi tỉnh đã tăng cường trang-thiết bị, kỹ thuật, tập trung nguồn lực cho công tác chăm sóc, điều trị trẻ sinh non tháng nhẹ cân. Khoa Sơ sinh áp dụng nhiều phương pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất sự phát triển thể chất và tâm thần vận động toàn diện cho trẻ.

Khoa cũng dành riêng khu vực điều trị các trẻ sinh non. Bố mẹ trẻ có thể ở lại cùng chăm sóc con khi tình trạng bệnh lý ở giai đoạn cho phép, hướng tới mục tiêu trẻ sinh non và gia đình sớm được gần bên nhau.

“Mỗi năm, Khoa Sơ sinh tiếp nhận điều trị cho hàng ngàn trẻ sơ sinh với nhiều bệnh lý, trong đó, trẻ sinh non hoặc nhẹ cân chiếm khoảng 30%. Ngay từ năm đầu hoạt động (năm 2017), Bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công trẻ có cân nặng dưới 1.000 gram, tuổi thai dưới 28 tuần.

Tháng 5-2022, nuôi dưỡng thành công bé gái tuổi thai 27 tuần, cân nặng 580 gram. Và, tháng 3-2024, bé gái chào đời với thai kỳ 26 tuần, cân nặng chỉ 500 gram đã được cứu sống một cách kỳ diệu nhờ chuyên môn và trái tim đầy nhiệt huyết của đội ngũ y-bác sĩ Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) và Khoa Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh)”-bác sĩ Thành vui mừng cho hay.