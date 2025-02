Ba chị em ngành Y chinh phục “đấu trường” nhan sắc

Đó là Đinh Thị Thùy Trang-tốp 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 và danh hiệu “Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất”; Đinh Y Quyên-chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 và Đinh Ta Bi-Á vương 2 cuộc thi Mr World tại Việt Nam năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hảo cùng 3 người con. Ảnh: H.M

Y sĩ Đinh Thị Thùy Trang (SN 1993) cao 1,68 m; số đo 3 vòng 90-72-97, hiện là chủ spa S.beauty & Academy, tại 57 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Ngoài làm việc tại spa, Trang và cộng sự còn nhận làm dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho khách hàng ở xa. Trang thường xuyên kết nối với đồng nghiệp, bạn bè chung sở thích cùng em trai, con gái tham gia biểu diễn thời trang do nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Trang vui vẻ cho biết: Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, ngoài sự đam mê và nỗ lực bản thân, cô may mắn vì có sự giúp đỡ của nhiều người, nhất là chồng và 2 cháu con của chị. Chồng Trang là Thiếu tá My Sa Deơng, người Ê Đê, công tác tại Công an tỉnh. Trang rất biết ơn gia đình đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện để được tự do làm những công việc yêu thích.

Đinh Thị Thùy Trang nhận giải thưởng “Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất” tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013 (ảnh nhân vật cung cấp).

Bác sĩ Đinh Y Quyên (SN 1997), cao 1,73 m; số đo 3 vòng 88-63-92. Quyên từng giành danh hiệu “Hoa khôi sinh viên Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên” năm 2016 và hiện là học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ tối đa của chị gái-y sĩ Thùy Trang, Y Quyên chăm chỉ học tập, luyện tập các kỹ năng biểu diễn và tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Kết quả qua các phần thi trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, ứng xử, trình diễn âm nhạc… Y Quyên vào đến bán kết, tốp 32 chung cuộc.

Sở hữu làn da trắng ngần, gương mặt khả ái, chiều cao 1,72 m cùng số đo hình thể 88-63-92, Đinh Y Quyên thu hút người nhìn bởi sắc vóc nổi bật (ảnh 2dep.vn).

Em trai của y sĩ Thùy Trang và bác sĩ Y Quyên là Đinh Ta Bi (SN 2001) cao 1,79 m hiện là sinh viên năm thứ 6, ngành Y khoa, Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài thời gian học tập, Ta Bi siêng năng tập luyện thể hình và các môn thể thao, làm người mẫu.

Không chỉ có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt trong sáng và thân hình rắn chắc, Ta Bi còn gây ấn tượng bởi giọng nói, giọng hát trầm ấm, nhất là khi thể hiện bài hát “Mưa trên phố Huế” của cố nhạc sĩ Minh Kỳ.

Qua các phần thi Mr Sport (thể thao), Mr Talent (tài năng), National Costume (trang phục truyền thống), Top Model (trình diễn thời trang áo dài Việt và veston), Head to head challenge (thuyết trình kiến thức xã hội), Ta Bi luôn tự tin, phong thái tự nhiên, tích cực. Từ đó, Ta Bi lần lượt vượt qua các vòng thi và bước đến bục vinh quang Á vương 2 Mr World.

Đinh Ta Bi (hàng trước, bìa phải) đạt Á vương 2 Mr World tại Việt Nam năm 2024 (ảnh đơn vị cung cấp).

Thừa hưởng dáng người dong dỏng; sự thông minh và năng động; năng khiếu âm nhạc, múa hát, hội họa, biểu diễn nghệ thuật của ba mẹ, 3 chị em y sĩ Thùy Trang, bác sĩ Y Quyên và sinh viên Y khoa Ta Bi hòa mình vào cuộc sống, nỗ lực phấn đấu trở thành những người ưu tú.

Bà Nguyễn Thị Hảo tự hào chia sẻ: “Chồng tôi là bác sĩ Đinh Văn Quy. Anh ấy là người Hrê ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), từng là học sinh miền Nam. Còn tôi là người nông dân bình thường. Vâng lời ba mẹ, các con tôi tự giác trong học tập, hoàn thiện bản thân và thành công trên các đấu trường nhan sắc. Tôi vẫn nhắc nhở các con dù làm gì, thành công đến đâu cũng phải chăm chỉ, cầu thị, khiêm tốn. Thành công của các con là niềm tự hào của gia đình tôi”.