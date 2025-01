Du Xuân trên đỉnh Chư Đang Ya

Chư Đang Ya đã qua mùa hoa dã quỳ nhưng trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vẫn thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của ngọn núi lửa này. Em Vũ Gia Bình (10 tuổi, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đã thấy ngọn núi từ phía xa và trên tivi nên luôn mong ước một lần được chinh phục.

Nhiều du khách chọn leo núi Chư Đang Ya ngày đầu năm mới. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng mùng 3 Tết, Bình đã nhờ mẹ chở xe máy đến chân núi và 2 mẹ con cùng nhau leo những con dốc thoai thoải để lên đỉnh núi. Lần đầu leo ngọn núi cao với không ít những thử thách, cậu học trò lớp 4 vẫn khá chập chững. Tuy nhiên, sau khi kiên trì để lên đến đỉnh núi, khung cảnh hiện ra trước mặt khiến cậu phải ồ lên kinh ngạc.

“Lên cao khung cảnh đẹp quá, nhìn được về Biển Hồ và thấy cả khu nhà của cháu nữa. Cháu thấy trên tivi nhiều rồi nhưng khi tự mình leo lên đây nó đẹp hơn nhiều. Năm nay là cái Tết rất đặc biệt với cháu vì bản thân mình đã thực hiện được điều mình mong muốn là lên đến đỉnh Chư Đang Ya”-Bình hồ hởi.

Em Vũ Gia Bình (phải) lần đầu chinh phục đỉnh Chư Đang Ya. Ảnh: Văn Ngọc

Tết này, anh Nguyễn Quốc Thịnh (TP. Tân An, tỉnh Long An) cùng gia đình có chuyến du Xuân các tỉnh Tây Nguyên. Đến Gia Lai, địa điểm đầu tiên anh muốn ghé thăm chính là núi lửa Chư Đang Ya. Và các thành viên trong gia đình anh đã không phải thất vọng khi được thu vào tầm mắt núi non hùng vĩ cùng khung cảnh Biển Hồ mênh mông nước.

Anh Thịnh chia sẻ: “Qua tìm hiểu tôi thấy ở Gia Lai có nhiều núi lửa nên rất muốn tìm hiểu. Khi leo lên đỉnh núi, tôi đã nhìn thấy những miệng núi lửa từng phun trào năm xưa, cầm trên tay những viên đá nham thạch lỗ chỗ thực sự rất thú vị. Khung cảnh xung quanh và không khí trong lành nơi đây cũng rất tuyệt vời. Dù không còn hoa dã quỳ nhưng núi lửa Chư Đang Ya vẫn có một nét cuốn hút riêng”.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, tại chân núi có một nhóm “tourguide” địa phương có dịch vụ chở khách bằng xe máy lên lưng chừng núi và dẫn khách đi khám phá các điểm check in khác nhau trên miệng núi lửa. Anh Nguyễn Quang Chinh (xã Chư Đang Ya) cho hay: Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, mỗi ngày có khoảng hơn 200 khách leo lên đỉnh núi. Hầu hết du khách là những người ở tỉnh, thành khác tới muốn chinh phục ngọn núi Chư Đang Ya.

Thiếu nữ Jrai xúng xính trong bộ trang phục thổ cẩm ở vườn cỏ lau dưới chân núi Chư Đang Ya. Ảnh: Văn Ngọc

Phục vụ khách dịp Tết, nhưng nhóm của anh Chinh vẫn giữ giá dịch vụ như ngày thường với 50 ngàn đồng/người cho 2 lượt lên núi và xuống núi. “Chúng tôi không muốn khách mất thiện cảm với điểm du lịch thiên nhiên như vậy vào dịp Tết. Với giá cũ, chúng tôi vẫn có thu nhập và thấy như vậy là hợp lý cho đôi bên. Dù làm việc ngày Tết nhưng dù sao cũng là công việc mình làm hàng ngày chứ không phải làm chộp giật”-anh Chinh thổ lộ.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hợp tác xã Chư Đang Ya đã mở cửa làng hoa Chư Đang Ya ở chân núi để đón du khách du Xuân. Ông Trần Nguyễn Huy Sơn Dương-Chủ nhiệm Hợp tác xã Chư Đang Ya cho hay: Để chuẩn bị đón khách vào dịp Tết, Hợp tác xã đã gieo trồng nhiều loại hoa từ vài tháng trước như hoa sao nhái, hoa tam giác mạch, cỏ lau…

Làng hoa Chư Đang Ya mở cửa từ mùng 2 Tết đón du khách. Ảnh: Văn Ngọc

Từ mùng 2 Tết, làng hoa đã bắt đầu mở cửa đón khách với giá vé 30 ngàn đồng/người. Ngoài chụp ảnh check in, Hợp tác xã còn cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa, thuê trang phục thổ cẩm của người Jrai, cà phê…Cùng với cánh đồng hoa nhiều màu sắc, Hợp tác xã đã bố trí nhiều tiểu cảnh mang đậm dấu ấn của Tây Nguyên.

Làng hoa Chư Đang Ya tạo sự phong phú cho du khách khi đến với núi lửa. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Dương cho biết: “Làng hoa đã từng hoạt động vào dịp lễ hội hoa dã quỳ năm 2024 và nhận được những phản hồi khá tích cực của du khách. Đợt này là lần đầu tiên mở cửa vào dịp Tết, chúng tôi mong muốn làng hoa giúp du khách có thêm sự lựa chọn phong phú hơn khi đến với núi lửa Chư Đang Ya”.