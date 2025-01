Mùng 2 Tết: Người dân Gia Lai nô nức xuất hành, du xuân

Tiết trời ngày Mùng 2 Tết tại phố núi Pleiku khá đẹp, nắng nhẹ, trời mát mẻ, rất thuận lợi để du xuân, vui Tết. Trên các tuyến phố, từng dòng người tấp nập đi du xuân.

Dòng người tấp nập đổ về Biển Hồ mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Thúy Hằng

Đặc biệt, các điểm du lịch nổi tiếng như Đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Di tích thắng cảnh Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh… thu hút khá đông người dân để vui xuân, dã ngoại.

Sau khi dành ngày mùng 1 chúc Tết gia đình nội ngoại, gia đình anh Mun (thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) đã đến Di tích thắng cảnh Biển Hồ để du xuân.

Anh Mun cho hay: “Gia đình tôi xuất phát từ tương đối sớm để lên TP. Pleiku chơi xuân. Vì nhà có con nhỏ nên vợ chồng tôi đưa con đến Biển Hồ vừa để ngắm cảnh, vừa để chụp ảnh kỷ niệm. Năm qua, giá cả các mặt hàng nông sản ở mức cao và ổn định nên gia đình cũng có tiền để ăn Tết cổ truyền ấm cúng, đầy đủ hơn. Năm mới tôi chúc mọi người, mọi nhà bình an và hạnh phúc”.

Gia đình anh Mun (thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) chọn Di tích thắng cảnh Biển Hồ để du xuân. Ảnh: Thúy Hằng

Không chỉ là điểm đến của người dân trong tỉnh mà các điểm du lịch nổi tiếng ở Pleiku cũng thu hút rất đông du khách các tỉnh thành trong cả nước đến du xuân, thưởng ngoạn. Đại gia đình chị Đặng Bích Huyền (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã đi xe ô tô xuyên Việt từ Bắc vào Nam và chọn Gia Lai làm điểm dừng chân du xuân ngày Mùng 1 và 2 Tết.

“Vì có người nhà từng đến đây và giới thiệu nên năm nay, nhà tôi chọn Gia Lai làm điểm đến du xuân đầu năm Ất Tỵ. Tôi thấy rất ấn tượng với không khí trong lành nơi đây, đặc biệt các danh lam, thắng cảnh và ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây”-chị Huyền vui vẻ chia sẻ.

Chị Đặng Bích Huyền (thứ 3 từ bìa phải sang) cùng đại gia đình đến Biển Hồ ngắm cảnh, chụp ảnh. Ảnh: Thúy Hằng

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Pleiku kết hợp với Câu lạc bộ lân sư rồng Ngọc Phúc và đoàn nghệ nhân của làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi) tổ chức biểu diễn các tiết mục nghệ thuật trong khuôn viên Di tích thắng cảnh Biển Hồ để phục vụ du khách gần xa.

Theo anh Nguyễn Như Ý (Trưởng đoàn Câu lạc bộ lân sư rồng Ngọc Phúc), hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các địa điểm du lịch sẽ làm mới và phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến vui chơi và tham quan.

Đoàn nghệ nhân biểu diễn xoang (làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) phục vụ du khách. Ảnh: Thúy Hằng

Anh Như Ý cũng cho hay: “Đoàn múa lân của chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho bộ môn này nên khi biểu diễn ở Biển Hồ đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của du khách. Chúng tôi rất vui vì đã góp phần quảng bá du lịch Gia Lai đến bạn bè gần xa”.

Sau thời gian đóng cửa, dịp Tết này, Công viên Đồng Xanh mở cửa trở lại để phục vụ du khách với nhiều hoạt động khá thú vị. Với không gian thoáng mát cùng nhiều trò chơi hấp dẫn như đu quay, xe điện đụng, xe lửa, xích lô… và các chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc phong phú có sức hấp dẫn đặc biệt đối với “thượng đế nhí”. Từ 10 giờ sáng, dòng người ở các huyện Đak Đoa, Mang Yang,... du Xuân về Công viên Đồng Xanh ngày càng nhiều.

Gia đình anh Miu (bìa phải, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) du Xuân tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Đinh Yến

Sau khi chụp cho các con tấm ảnh chung, anh Miu (thị trấn Đak Đoa) bộc bạch: “Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để đoàn viên nên sau ngày Mùng 1 dành đi thăm, chúc Tết người thân thì sáng nay, cả gia đình đã xuất hành lên TP. Pleiku để chơi xuân. Gia đình sẽ dành cả ngày để đưa các con đi tham quan tất cả các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố và lưu lại những bức ảnh đẹp cùng các con”.

Công viên Diên Hồng sau khi được khoác lên mình tấm áo mới cũng là điểm thu hút khá đông du khách đến thăm quan, thưởng cảnh. Ông Lê Quốc Hương (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, Công viên Diên Hồng có thêm một cây cầu gỗ mới, đẹp, được bài trí hoa và cảnh sắc Xuân rất bắt mắt. Gia đình tôi chụp mấy kiểu ảnh chung ở đây rồi di chuyển đến các điểm du xuân khác trên địa bàn thành phố”.

Còn với nhiều gia đình khác lại chọn không gian của quán cà phê để gặp gỡ bạn bè, ôn lại những kỷ niệm vui buồn sau thời gian xa cách. Bà Lê Thị Mỹ (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chọn quán Hoa Trang Coffee (ngay cạnh Công viên Diên Hồng) để du xuân đầu năm.

Bà Mỹ bày tỏ: “Ngày mùng 1 thì cả nhà đi chúc Tết 2 bên nội, ngoại. Ngày mùng 2 Tết, để du xuân được nhiều điểm, gia đình rời nhà từ sớm để ăn sáng, sau đó chọn quán cà phê Hoa Trang để cũng nhau gặp gỡ, hàn huyên, chúc nhau năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc bình an”.

Gia đình bà Lê Thị Mỹ (thứ nhất bìa phải; tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chọn quán cà phê để gặp gỡ bạn bè. Ảnh: Đinh Yến

Trong sáng nay, các điểm du lịch Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi, đập Tân Sơn thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến du xuân, thưởng ngoạn.

Gia đình anh Nguyễn Bá Huấn (thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) tới tham quan và chụp ảnh tại khu vực Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Chu Hằng

Dịp Tết năm nay, chị Lê Thanh Tuyền (tỉnh Cà Mau) đã quyết định lên Gia Lai để ăn Tết nhà bạn và trải nghiệm các điểm du lịch trên địa bàn. Chị Tuyền cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Gia Lai và ăn Tết ở đây. Tôi cũng đã tranh thủ đi một số điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Nói chung, cảnh vật ở đây rất đẹp, nếu có cơ hội tôi sẽ quay trở lại”.

Chị Lê Thanh Tuyền (bên phải) cùng bạn tham quan đập Tân Sơn, TP. Pleiku. Ảnh: Chu Hằng

Thời tiết ngày Mùng 2 Tết tại các địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh cũng khá mát mẻ, trời nắng nhẹ nên mọi người cũng nô nức du xuân, tận hưởng những ngày nghỉ đầy ý nghĩa bên gia đình, người thân, bạn bè.

Lấy chồng ở quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) tròn 10 năm, thì có tới 8 năm chị Lương Thị Thủy cùng chồng và các con về thị xã An Khê ăn Tết với bố mẹ. Năm nay, ngày 26 tháng Chạp cả gia đình đã có mặt tại thị xã bắt đầu những ngày Tết cổ truyền vui vẻ bên bố mẹ, người thân và bạn bè.

Gia đình chị Lương Thị Thủy (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về quê ngoại An Khê ăn Tết và du xuân tại điểm vui chơi-Hon Kong Farm (phường An Bình). Ảnh: Ngọc Minh

Ngày mùng 1 cả gia đình đi viếng mộ ông bà, vãn cảnh chùa, chúc Tết họ hàng. Mùng 2 Tết, sau bữa cơm đầm ấm, sum vầy, cả nhà đi uống cà phê, du xuân ngắm cảnh tại các khu di tích lịch sử văn hóa và một số điểm vui chơi trên địa bàn.

“Thị xã An Khê mỗi ngày một phát triển, nhiều điểm vui chơi, nhiều quán cà phê view đẹp. Nơi đây, ruộng vườn rộng rãi, thoáng đãng, yên bình, trái ngược với sự chật chội, khói bụi, xô bồ ở phố phường. Đây là lý do vợ chồng tôi và các con rất thích về An Khê, nhất là dịp Tết quang cảnh, không khí ngày Xuân ấm ấp, tận hưởng ”-chị Thủy chia sẻ.

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) thu hút đông đảo người dân đến ngắm cảnh, du xuân ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Chọn thị xã An Khê làm điểm du xuân đầu năm, anh Nguyễn Hoàng Nhân (thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ) bộc bạch: Phần lớn người thân, họ hàng sinh sống tại thị xã và từ nhà ra An Khê chưa đầy 3 km. Vì thế, năm nào, mùng 2 Tết, sau khi chúc Tết họ hàng, người thân, anh cùng các bạn sẽ đi chơi, thưởng thức ly trà, cà phê thơm nóng, kể cho nhau nghe chuyện năm cũ và hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới.

“Nhóm chúng tôi có 6 người đều đi làm việc, lao động xa nhà, chỉ có ngày Tết mới gặp đông đủ. Thấy ai cũng khỏe mạnh, công việc ổn định là mừng rồi. Uống nước xong chúng tôi đi chơi, ngắm cảnh tại Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo. Năm nào, tỉnh, thị xã An Khê cũng trang hoàng di tích với nhiều cây hoa cảnh rất bắt mắt, thu hút đông đảo người lớn, thanh-thiếu niên đến ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm”-anh Nhân nói.

Anh Nguyễn Hoàng Nhân (bìa trái; thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ) thưởng thức cà phê cùng các bạn. Ảnh: Ngọc Minh

Các địa điểm du lịch tại thị xã Ayun Pa như Đồi hoa hướng dương (dưới chân đèo Tô Na) hay Suối Đá (xã Chư Băh) thu hút khá nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Anh Nguyễn Anh Chính (thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) hồ hởi nói: “Mặc dù ở gần nhưng đây là lần đầu tiên cả gia đình đi tham quan Đồi hoa hướng dương. Khung cảnh ở đây rất nên thơ với nhiều loài hoa cùng nhau khoe sắc như hướng dương, cánh bướm, cúc…. Địa điểm này cũng nằm gần sông Ba nên không khí dịu mát, mang lại cho mọi người cảm giác thư thái. Thật vui vì Tết này cả nhà có thể du xuân mà không phải đi xa”.

Anh Nguyễn Anh Chính (thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) cùng gia đình dã ngoại tại Đồi hoa hướng dương (dưới chân đèo Tô Na) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, chùa chiền, đình miếu là không gian thanh tịnh, thuần khiết, mang lại cảm giác yên bình, vì vậy, ngày mùng 2 Tết, nhiều người rủ nhau đi lễ chùa, thắp hương cầu tài lộc, vừa tranh thủ check-in những tấm hình đẹp bên người thân.

Chị Dương Thị Ngọc Ánh (thôn Kơ Nia, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) phấn khởi cho hay: “Vì ở xa nên mùng 2 Tết tôi và gia đình mới đi chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) lạy Phật được. Thật bất ngờ vì chùa năm nay được trang hoàng rực rỡ, có nhiều bối cảnh đẹp để chụp hình. Vì vậy, cả gia đình đã có nhiều tấm hình đẹp cùng nhau”.

Mẹ con chị Dương Thị Ngọc Ánh (thôn Kơ Nia, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) lưu lại những bức hình đẹp tại chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, nhiều người chọn ngày mùng 2 Tết để xuất hành, du xuân nơi xa cùng gia đình. Theo phong tục, Tết Nguyên đán có 3 ngày chính thì Mùng 2 được gọi là ngày “Tết mẹ”. Vì vậy, nhiều gia đình tại khu vực Đông Nam tỉnh chọn ngày này để về bên ngoại chúc Tết. Với những người con lấy chồng xa thì đây là dịp để trở về bên cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo.

Gia đình chị Lê Thị Thảo (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) quyết định về chúc Tết nhà ngoại tại huyện Kbang trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Vũ Chi

Chị Lê Thị Thảo (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Sau khi tảo mộ, lễ chùa và chúc Tết bên nội ngày đầu năm, mùng 2 Tết, cả gia đình quyết định khởi hành về quê ngoại tại huyện Kbang. Lũ trẻ rất háo hức vì lâu rồi chưa được về thăm ngoại. Theo kế hoạch, gia đình sẽ du xuân đến hết mùng 5 Tết, tạo tâm lý phấn khởi, thoải mái trước quay trở lại với công việc”.

Sau ngày đầu năm dành thời gian đi chùa, chúc Tết người thân, gia đình bên chồng, sáng nay, vợ chồng anh Phan Thanh Duy (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã xuất hành đi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) thăm nhà ngoại.

Ngày mùng 2 là ngày đẹp cùng với thời tiết thuận lợi nên người dân Gia Lai chọn để xuất hành, du xuân. Ảnh: Quang Tấn

Anh Duy cho hay: “Ngày mùng 1 Tết, 2 vợ chồng tranh thủ đi chúc Tết bà con bên nội để sáng nay tranh thủ về nhà vợ chúc Tết ông bà ngoại và cũng để các con vui chơi. Năm mới, tôi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc công việc của 2 vợ chồng luôn thuận buồm, xuôi gió”.