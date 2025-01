Người dân Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Ất Tỵ 2025

Chương trình nghệ thuật hoành tráng

Như một ước hẹn không lời, sau bữa cơm chiều cuối năm, người dân ở TP. Pleiku và các huyện lân cận như Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông…lại đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để cùng nhau đón khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái qua) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái qua) dự chương trình nghệ thuật đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

19 giờ, dòng người từ khắp các ngả đường đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi được xem là “trái tim” của Phố núi. Các tuyến đường: Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo…đều ken đặc người với rất nhiều bãi giữ xe phục vụ nhu cầu của người dân. Lực lượng Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku đã phân luồng, chốt chặn tránh tình trạng ùn tắc cục bộ và đảm bảo an toàn giao thông trong đêm 29 Tết.

Biển người ở Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Một trong những hoạt động được người dân chờ đợi diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết là chương trình văn nghệ giao thừa do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku biểu diễn bắt đầu lúc 22 giờ. Những tiết mục hát, múa truyền thống xen lẫn hiện đại mang đậm hơi thở của mùa Xuân làm khán giả rạo rực như: “Xuân cao nguyên”, “Xuân gọi Pleiku”, “Về nhà thôi nhé”, “Tết đong đầy”…hay tiết mục hát múa “Chúc Tết mọi nhà” với màn trình diễn của gần 100 diễn viên cùng đội Lân Sư Rồng.

Biểu tượng con rắn của năm Ất Tỵ xuất hiện ngộ nghĩnh trên sân khấu của chương trình nghệ thuật. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nhấn của đêm giao thừa là chương trình nghệ thuật hoành tráng “Mừng Đảng quang vinh-mừng Xuân Ất Tỵ 2025” do tập thể nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trình diễn bắt đầu lúc 23 giờ. Các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã dự chương trình đặc sắc này. Đây là chương trình đặc biệt đánh dấu 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) với 95 mùa Xuân đất nước có nhiều bước chuyển mình vươn lên kỷ nguyên mới.

Màn pháo hoa đã báo hiệu thời khắc Xuân Ất Tỵ gõ cửa mọi nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Mở đầu chương trình đầy ý nghĩa này là màn hát múa “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” với lời ca hùng hồn, những điệu nhảy rộn ràng; tiếp nối là màn múa rồng, những tiết mục múa, hát “Lời tỏ tình mùa xuân”, “Chúc xuân”, “Pleiku chưa xa đã nhớ”, liên khúc “Đêm xoang Tây Nguyên” và vòng xoang Jrai”, “Quê hương mùa xuân”, “Tết Nguyên đán”…đều gợi cho các khán giả cảm xúc bồi hồi xen lẫn rộn ràng trong thời khắc giao thừa.

Các nghệ sĩ, diễn viên đã "cháy" cùng không khí sôi động đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Phạm Văn Nam (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) hồ hởi: “Tôi đang sinh sống và làm việc ở TP. Đà Nẵng nhưng Tết đến lại về đoàn tụ với cha mẹ ở Gia Lai. Năm nào tôi cũng thu xếp công việc để đưa gia đình ra Quảng trường Đại Đoàn Kết đón giao thừa và xem chương trình nghệ thuật đặc sắc. Những tiết mục tại chương trình mang đặc trưng của Tây Nguyên với âm hưởng riêng biệt do chính những người con của Gia Lai trình diễn”.

Các tiết mục múa hát sôi động mang không khí của mùa Xuân. Ảnh :Văn Ngọc

Với những người lần đầu đón giao thừa ở Gia Lai, chương trình nghệ thuật đã giúp họ hiểu hơn về mảnh đất, con người nơi đây. Chị Hoàng Diễm My (tỉnh Phú Yên) chia sẻ: “Tôi lấy chồng ở Gia Lai, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nên Tết năm nay lần đầu được về quê chồng ăn Tết. Với tôi, đây là trải nghiệm rất thú vị bởi không khí nơi đây rất trong lành, se lạnh và các tiết mục văn nghệ rất cuốn hút, mang hơi thở riêng của Tây Nguyên. Những năm tới, nếu có điều kiện tôi sẽ đón giao thừa ở mảnh đất này”.

Cầu mong năm mới bình an

Vào khoảnh khắc giao thừa, hàng chục ngàn người ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết cùng nhau “countdown” để đếm ngược thời gian đón chào năm mới Ất Tỵ 2025 bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Các bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Văn Ngọc

Những tiếng nổ vang rền trên bầu trời Phố núi cùng sự trầm trồ, phấn khích của tất cả mọi người đã báo hiệu một năm mới lại về. Trong niềm hân hoan đó, người người trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt và những lời chúc bình an năm mới.

Hàng chục ngàn người đón xem chương trình nghệ thuật ở Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Em Phan Thị Lan Anh (học sinh Trường THPT Pleiku) bày tỏ: “Năm nay em sẽ chia tay mái trường cấp 3 và bước vào ngưỡng cửa Đại học. Em mong trong các kỳ thi sẽ thật suôn sẻ, có điểm số như ý và lựa chọn ngôi trường thật đúng đắn để tiếp tục con đường đèn sách. Em cũng cầu mong gia đình và người thân sức khỏe, luôn hạnh phúc bên nhau”.

Năm 2024 vừa qua là năm nhiều hộ dân canh tác cà phê tại Gia Lai được hưởng niềm vui khi giá cả tăng ở mức kỷ lục. Do đó, người dân không giấu được sự phấn khởi cũng như mong ước một mùa màng bội thu trong năm tới.

Anh Thưn (xã Glar, huyện Đak Đoa) hào hứng: “Gia đình tôi có hơn 1 ha cà phê, năm vừa rồi năng suất cũng ổn định cộng thêm giá cả cao nên khi trừ chi phí vẫn lãi được vài trăm triệu đồng. Tết này, tôi mua được cái xe máy mới cho vợ, lũ trẻ ở nhà cũng được vài bộ quần áo mới nên Tết năm nay là một trong những năm vui nhất. Hy vọng vụ cà phê tới vẫn giữ được giá cả như vậy thì chúng tôi sẽ còn ăn Tết to hơn”.

Khu vực Quảng trường thị xã Ayun Pa thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp hình trong đêm giao thừa. Ảnh: Vũ Chi

Không khí đón giao thừa tại khu vực Đông Nam tỉnh cũng rộn ràng. Trong không gian rực sáng ánh đèn, lung linh cờ hoa, các con đường, khu dân cư đều nhộn nhịp người qua lại.

Tại thị xã Ayun Pa, khu vực Quảng trường 19-3 đã tạo nên điểm nhấn trong đêm giao thừa. Với mô hình nhà rông, cồng chiêng, nồi bánh chưng xanh, hoa đào, hoa mai mang chủ đề “Xuân Ayun Pa-Bản sắc Tây Nguyên”, đây là nơi thu hút nhiều người dân đến check-in, tạo không khí vui tươi. Cùng với các hoạt động vui chơi, những năm gần đây, nhiều người dân thị xã khôi phục lại tục đốt lửa đêm giao thừa. Đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ngọn lửa từ đống củi dựng trước nhà sẽ được đốt lên.

Tục đốt lửa đêm giao thừa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thị xã Ayun Pa trong những năm gần đây. Ảnh: Vũ Chi

Theo người dân nơi đây, ánh lửa bập bùng đêm giao thừa có ý nghĩa xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và bình an. Chị Lê Thị Phương (đường Duy Tân, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Tiết trời đêm giao thừa năm nay se lạnh nên tục đốt lửa không chỉ tạo nên nét đẹp văn hóa, gửi gắm mong ước của người dân, mà còn tạo không gian ấm cúng cho từng nếp nhà. Mọi người trong gia đình cùng nhau ngồi quây quần bên ánh lửa, trò chuyện vui vẻ và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Cũng xin chúc tất cả mọi người, mọi nhà một năm mới bình an và hạnh phúc”.

Tại những huyện vùng sâu, vùng xa, không khí đêm giao thừa cũng tràn ngập các buôn, làng. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số chọn đón giao thừa theo cách riêng của mình. Chị Ksor H’Mrơn (buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) cho hay: “Không có điều kiện lên Pleiku ngắm pháo hoa nên tôi chọn cách đón giao thừa cùng gia đình qua màn ảnh nhỏ. Thật vui và hạnh phúc khi được ở bên những người thân yêu vào thời khắc thiêng liêng này. Hy vọng bước sang năm mới, tất cả các thành viên trong đại gia đình đều mạnh khỏe, phát tài, phát lộc”.

Chương trình văn nghệ chào Xuân do UBND thị xã An Khê tổ chức. Ảnh: Ngọc Minh

Trong khi đó, người dân thị xã An Khê đã tập trung về khu vực Hội trường 23-3 (cũ) từ rất sớm chờ theo dõi chương trình văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới. Cùng vợ con xem chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh-mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025”, anh Lê Hùng Dũng (thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) chia sẻ: Vợ chồng anh công tác tại tỉnh Tây Ninh hơn 10 năm. Ngày 25 tháng Chạp năm nay, vợ chồng anh sắp xếp công việc cho 2 con về quê nội ăn Tết.

“Trong thời khắc thiêng liêng năm cũ sắp qua năm mới cận kề, bỏ lại bộn bề năm cũ, tôi mong muốn bố mẹ, gia đình, con cái luôn mạnh khỏe, vạn sự bình an, chúc quê hương thị xã An Khê ngày càng đổi mới, giàu đẹp, phát triển bền vững”-anh Dũng gửi lời chúc.

Gia đình anh Lê Hùng Dũng háo hức đón chờ khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Ngọc Minh

Trong thời khắc đặc biệt này, những nông dân ở khu vực phía Đông tỉnh cũng nguyện ước một mùa màng bội thu. Ông Lê Văn Minh (thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ) tâm sự: Gia đình có 3 ha mía và 5 sào đất trồng rau củ quả. Năm vừa rồi, giá rau bấp bênh, thu nhập không đáng kể song nhờ cây mía được mùa được giá nên cuối năm có tiền sắm sửa Tết đủ đầy hơn. “Năm mới, tôi mong các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình trồng trọt hiệu quả, nhất là tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản, để đời sống người dân ổn định hơn”-ông Minh thổ lộ.

Xuân Ất Tỵ năm 2025 đã tràn về với mọi nhà mang theo sự hứng khởi, tươi vui hứa hẹn một năm mới tràn ngập niềm vui với người dân Gia Lai.