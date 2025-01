Tại khu vực Hội trường 23-3 (cũ), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn An Khê tổ chức chương trình văn nghệ "Mừng Đảng quang vinh-mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025".

Ảnh: Ngọc Minh

Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục văn nghệ đặc được đầu tư dàn dụng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ngợi ca mùa Xuân ấm no, hạnh phúc và ca ngợi bản sắc văn hóa, quê hương, con người An Khê. Các ca khúc, tiết mục văn nghệ do các đội văn nghệ đến từ các xã, phường, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và các Trường THPT tại thị xã.

Ảnh: Ngọc Minh

Anh Lê Hùng Dũng (thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) chia sẻ: Vợ chồng anh công tác tại tỉnh Tây Ninh hơn 10 năm. Năm nay, ngày 25 tháng Chạp vợ chồng anh sắp xếp công việc cho 2 con về quê nội ăn Tết.

"Vợ chồng tôi cho 2 con đi chơi du xuân ngắm cảnh, xem chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục vui tươi, sôi động. Tất cả khiến bầu không khí đêm giao thừa tại đây như một lễ hội chào năm mới. Trong thời khắc thiêng liêng năm cũ sắp qua năm mới cận kề; bỏ lại bộn bề năm cũ tôi mong muốn bố mẹ, gia đình, con cái luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự bình an, chúc quê hương An Khê ngày càng đổi mới, giàu đẹp, phát triển bền vững”-anh Dũng gửi lời chúc năm mới.