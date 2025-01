Rộn ràng không khí đón xuân ngày mùng 3 Tết

Nhiều điểm vui chơi hút khách

Tại TP. Pleiku trong ngày mùng 3 Tết, trên các tuyến đường chính dòng người tấp nập vui xuân. Các điểm tham quan trong thành phố như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng, Biển Hồ, các khu vui chơi trẻ em… thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, vui chơi.

Nhiều gia đình chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) để tham quan, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Hoài

Năm nay, Quảng trường Đại Đoàn Kết được trang trí nổi bật, hoành tráng với linh vật Rắn và con đường hoa xuân đã trở thành điểm đến tham quan, chụp ảnh của nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ.

Anh Nguyễn Hòa Vương (tổ 3, phường Hoa Lư) cho biết: “Hai ngày đầu năm mới, gia đình tôi đều dành thời gian đi chùa cầu may mắn và đến thăm, chúc Tết họ hàng. Hôm nay, gia đình anh trai tôi từ Sài Gòn về, cả nhà quyết định cùng nhau đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để vừa ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành vừa tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm với gia đình. Đặc biệt, nơi đây có không gian rộng rãi để các con có thể chơi đùa thoải mái”.

Trong khi đó, Công viên Diên Hồng là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh trong dịp Tết. Năm nay, công viên đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp trở nên khang trang, hiện đại và đẹp mắt hơn.

Chị Dương Thị Thùy Trang (đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình đến công viên này. Lần đầu tiên mình đến là cách đây 2 năm, lúc đó công viên còn khá cũ kỹ, xuống cấp. Tuy nhiên, lần này trở lại, mình thấy không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn, nhiều tiểu cảnh được thiết kế rất đẹp, rất ấn tượng. Mình và nhóm bạn đã có những bức ảnh rất ưng ý tại đây”.

Thời tiết tại TP. Pleiku ngày mùng 3 Tết nắng đẹp, thích hợp cho người dân du xuân. Ảnh: Đồng Lai

Ngày mùng 3 Tết, khu vực phía Đông tỉnh trời nắng đẹp, người dân tiếp tục nô nức du xuân. Với thế mạnh cách trung tâm huyện Kbang khoảng 5km, đường sá thuận tiện, thác Hang Dơi-điểm đến lý tưởng được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh chọn làm điểm du xuân, trải nghiệm.

Có mặt tại thác Hang Dơi khá sớm, chị Dương Thị Thanh Hiền hồ hởi chia sẻ: Chị cùng 5 người bạn xuất phát từ TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lúc 6 giờ, tới thị trấn Kbang hơn 8 giờ và là một trong những đoàn khách du lịch có mặt tại thác Hang Dơi đầu tiên. Đây là lần thứ 2, chị và các bạn đến thác Hang Dơi du xuân, tận hưởng trọn vẹn không khí mát lành của rừng già Tây Nguyên.

“Mùa này, thác Hang Dơi nước nhiều, thác đổ trắng xóa rất đẹp. Mẹ thiên nhiên sắp đặt những phiến đá lớn tạo quang cảnh hùng vỹ nên thơ và đặt ngay ngắn một cây gỗ to, giúp đi lại, đứng chụp hình, check in dưới chân thác thuận lợi. Năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn một điểm thác của Kbang để khám phá, trải nghiệm”-chị Hiền nói.

Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, các khu di tích, điểm thác trên địa bàn huyện Kbang đón khoảng 1.000 lượt khách tham quan, du xuân. Ảnh Ngọc Minh

Ông Nguyễn Mạnh Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: “Từ giữa tháng 12-2024, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng liên quan phối hợp chuẩn bị nhân lực, vật lực tạo điều kiện cho người dân, du khách đến Kbang tham quan trong dịp Tết.

Những ngày Tết, tất cả các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đều mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, các khu di tích, điểm thác trên địa bàn huyện đón khoảng 1.000 lượt khách tham quan, du xuân”.

Còn tại Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng ngoạn, ngắm cảnh, tham quan trong những ngày Tết cổ truyền.

Ông Trần Ngọc Hỷ-Trưởng ban nghi lễ đình An Khê-thông tin: Trong những ngày Tết, thành viên Ban nghi lễ thay phiên nhau trực, mở cửa các điểm thờ thần linh, Nhà thờ Tam Kiệt để người dân đến thắp nhang, thể hiện lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn. Trong 3 ngày Tết, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo đón gần 600 lượt người dân đến tham quan, du xuân, ngắm cảnh”-ông Hỷ cho hay.

Chị Nguyễn Thị Thủy (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) vui vẻ check-in tại khu dã ngoại My Gardens, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Chọn điểm đến là khu dã ngoại My Gardens (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) trong ngày mùng 3 Tết, chị Nguyễn Thị Thủy (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) vui vẻ nói: “Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết, gia đình đã lên lịch trình cụ thể. Sau khi chúc Tết nội, ngoại, sáng mùng 3, cả nhà quyết định đi du xuân. Đây là lần thứ 2 tôi đến với My Gardens. Khu vườn ngập tràn sắc hoa cùng phong cảnh hữu tình với một bên là núi Chư Mố, dòng sông Ba xanh mát và một bên là cánh đồng lúa trải dài mang lại cho tôi cảm giác thư thái. Cả gia đình đã có nhiều bức hình đẹp cùng nhau”.

Anh Nguyễn Văn Hải-chủ vườn hoa My Gardens-cho hay: “Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết về, My Gardens lại xuống giống nhiều loài hoa đẹp như cúc, cánh bướm, hướng dương… để phục vụ du khách tới tham quan, chụp hình. Trong 3 ngày đầu năm, bình quân mỗi ngày, My Gardens đón khoảng 100 lượt khách. Nụ cười rạng rỡ của du khách khi có được những bức hình ưng ý là động lực để tôi tiếp tục duy trì vườn hoa trong những năm tiếp theo”.

Mùng 3 Tết thầy

Ngày mùng 3 Tết từ lâu đã trở thành ngày truyền thống để tri ân thầy cô-những người lái đò tận tụy, dìu dắt biết bao thế hệ học trò. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, những lời chúc gửi đến thầy cô là sự đong đầy của lòng biết ơn và tình cảm chân thành.

Từng là học trò nay trở thành giáo viên, cô Hồ Thảo Uyên-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã An Phú, TP. Pleiku) cảm nhận rõ sự kết nối bền chặt của tình thầy trò qua từng thế hệ. Lời chúc không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn tạo động lực để người giáo viên trẻ tiếp tục cống hiến, truyền đạt tri thức và tình yêu thương đến các thế hệ học trò.

“Những ngày còn là học sinh, tôi từng háo hức cùng bạn bè đến chúc Tết thầy cô. Đó là những buổi sáng sớm, khi tiết trời còn vương chút se lạnh, cả nhóm chúng tôi rộn ràng bước vào nhà thầy cô, hồi hộp chờ nói những lời chúc tốt đẹp nhất. Lúc đó, niềm vui của chúng tôi đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười của thầy cô, nghe những lời dặn dò ân cần và được ôn lại những kỷ niệm thân thương dưới mái trường”-cô Thảo Uyên nhớ lại.

Anh Phan Chí Công (bìa trái) chúc Tết những người thầy dẫn dắt, đồng hành trong sự nghiệp làm nghề trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hoàng Hoài

Cũng đang theo đuổi công tác đào tạo, huấn luyện võ thuật, anh Phan Chí Công (xã An Phú, TP. Pleiku) hiểu và thấm đẫm hơn ý nghĩa về ngày “Mùng 3 Tết thầy”. Anh Công chia sẻ: “Mùng 3 Tết thầy” là nhắc nhớ truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh người thầy đã truyền chữ, dạy nghề cho học trò để thành danh, thành tài, thành người. Trong không khí tưng bừng đón Tết là thời gian dành cho những người thân đặc biệt, những người có sức ảnh hưởng lớn tới bản thân. Lời chúc đầu năm mới cũng là lời cầu nguyện cho những người đồng hành như thầy cô giáo có một năm bình an, vạn sự hanh thông”.

Gắn bó với ngành Giáo dục hơn nửa cuộc đời, cô Nguyễn Thị Thêm (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) cảm nhận rõ ý nghĩa của ngày Tết thầy. Cô Thêm vẫn nhớ như in những ngày mình từng là học sinh, háo hức cùng bạn bè đến chúc Tết thầy cô. Món quà là một bó hoa dại cùng chút bánh kẹo. Đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình. Cô trò cùng ăn bánh kẹo và ôn lại những kỷ niệm thân thương dưới mái trường. Giờ đây, nhìn các em học sinh háo hức đến thăm, cô thấy chính mình của ngày xưa trong ánh mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ của học trò.

Cô Nguyễn Thị Thêm (ở giữa, hàng trên, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) vui mừng khi được các học trò cũ đến chúc Tết. Ảnh: Vũ Chi

“Mùng 3 Tết năm nào tôi cũng đón rất đông học trò cũ đến nhà chơi. Với học trò, đây là dịp tới thăm hỏi, gửi tới cô những lời chúc mừng năm mới. Còn với mình, Tết thầy là dịp nhìn thấy sự trưởng thành của các em. Đó là một trong những điều hạnh phúc nhất của người giáo viên”-cô Thêm xúc động nói.

Còn em Ngô Lê Nhật Huy (thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) chia sẻ: Hiện em đang học năm hai Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Dịp Tết em cùng các bạn hẹn nhau đến chúc Tết thầy cô giáo cũ. Thật vui vì được gặp lại bạn bè và thầy cô sau một thời gian dài chuyên tâm học tập. Chúng em cùng khoe với cô thành tích học tập của mình. Vui nhất là được nhận lì xì từ cô giáo.

Hướng về nguồn cội

Ngày mùng 3 Tết, theo thông lệ của hầu hết các gia đình, là ngày để chuẩn bị mâm cỗ cúng đưa ông bà tổ tiên trở về cõi âm. Với ước mong một năm mới an lành, gặp nhiều may mắn cho dù bình dân hay khá giả, gia đình nào cũng cố gắng sắm sửa cho nhà mình một mâm cơm cúng thật tươm tất.

Từ sáng sớm mùng 3 Tết, nhiều gia đình bắt đầu đi chợ sớm, sắm lễ để cúng tiễn ông bà. Ảnh: Đồng Lai

Đang tất bật cùng gia đình sửa soạn mâm cơm để cúng tiễn đưa ông bà, chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tâm sự: “Năm nào cũng vậy, sau 3 ngày rước ông bà về ăn Tết cùng gia đình, tôi lại thức dậy từ sáng sớm, đi chợ để chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông bà tổ tiên. Dù năm nay mâm cúng nhà tôi không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ các lễ vật quan trọng như con gà chéo cánh, món xào, canh khổ qua… để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với tổ tiên”.

Còn anh Lê Văn Vinh (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) thì cho hay: “Như mọi năm, đúng mùng 3 Tết, gia đình tôi tề tựu đông đủ để làm lễ cúng tiễn ông bà về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Chúng tôi cũng đốt vàng mã với mong muốn ông bà, tổ tiên và các vị thần linh luôn phù hộ độ trì cho gia đình. Đây không chỉ là dịp để con cháu học hỏi về các nghi lễ truyền thống mà còn là cơ hội để chúng tôi nhớ về cội nguồn của mình”.

Chị Vũ Thị Thắm (bìa trái, tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) hóa vàng tiễn đưa tổ tiên, ông bà trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Vũ Chi

Sau 2 ngày đầu năm tất bật với lịch trình dày đặc, mùng 3 Tết, mọi người trong gia đình chị Vũ Thị Thắm (tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) có thời gian ngồi lại quây quần bên nhau, trò chuyện về năm cũ đã qua và những dự định cho năm mới tạo nên không khí gia đình ấm cúng.

Chị Thắm chia sẻ: “Vì gia đình có nhiều người ở xa nên mọi người quyết định hóa vàng ngày Mùng 3 Tết để tiễn đưa ông bà và cũng để anh em tập trung ăn bữa cơm đoàn viên trước khi xuất phát lên đường quay trở về nơi công tác. Thời gian trôi qua thật nhanh, hy vọng năm mới bình an sẽ đến với tất cả mọi người”.

Anh Trần Ngọc Sơn (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) cùng các con thành kính cúng tiễn đưa ông bà, tổ tiên, cầu nguyện gia tiên phù hộ cho năm mới nhiều sức khỏe, bình an. Ảnh: Ngọc Minh

Trong khi đó, mùng 3 Tết cũng là thời điểm gia đình Anh Trần Ngọc Sơn (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) sắm sửa mâm cơm để cúng đưa ông bà. Anh Sơn cho hay: Theo phong tục truyền thống, từ ngày 29-30 Tết, các gia đình làm lễ cúng mời ông bà, tổ tiên về dự hưởng lộc 3 ngày Tết. Trong những ngày Tết, đèn hương không bao giờ được tắt, các đồ dâng cúng như hoa, mâm ngũ quả và bánh kẹo phải đợi đến ngày hóa vàng-cúng tiễn đưa ông bà mới được hạ xuống.

Cuối ngày mùng 3, gia đình làm mâm cơm cúng tiễn ông bà, tổ tiên về cõi âm. Đây là dịp con cháu tề tựu đông đủ, cùng nhau dùng bữa cơm thân mật, ấm áp, kết thúc những ngày Tết và bắt đầu trở lại với công việc, học hành.

“Bố tôi mất cách đây gần 10 năm, cũng ngần ấy thời gian mẹ và tôi tiếp tục việc cúng lễ ông bà, tổ tiên. Trong đó có tục cúng tiễn đưa ông bà để cầu xin sự phù hộ cho con cháu được bình an, gia đạo hưng thịnh, học hành tấn tới, làm ăn thuận lợi, hanh thông”-anh Sơn chia sẻ.

Ngày mùng 3 Tết, theo thông lệ của hầu hết gia đình, là ngày để chuẩn bị mâm cỗ cúng đưa ông bà, tổ tiên. Chính vì vậy, các chợ trên địa bàn cũng họp trở lại đông đúc hơn, nhiều hàng hóa hơn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, từ hoa quả, thịt cá, cho đến các loại rau.

Trong các loại thị tươi sống, thịt bò ngày mùng 3 Tết đắt nhất lên tới 450.000 đồng/kg. Ảnh: Đinh Yến

Chị Hoàng Thị Cẩm Vân-tiểu thương bán thịt ở chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) cho biết: “Một số người đã chọn ngày mùng 2 để bán mở hàng đầu năm, nhưng qua đến mùng 3 mới dám nhập hàng về bán nhiều hơn một chút. Năm nay, xu hướng người dân ít tích trữ đồ ăn nên hôm nay người đi chợ mua thịt về chủ yếu là để làm mâm cỗ cúng đưa ông bà. Do đó, khách đi chợ mùng 3 cũng đông hơn các năm”.

Chị Puih H'Chi (làng Ngol, phường Trà Bá, TP. Pleiku) bán rau xanh trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh. Đinh Yến

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày mùng 3 Tết, các loại thực phẩm tươi sống như thịt heo, cá đồng đều có giá cao gần gấp đôi so với ngày thường. Trong khi mặt hàng rau xanh thì vẫn giữ nguyên so với mấy ngày cận Tết.

Chị Puih H’Chi (làng Ngol, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi thấy, mọi người đa phần là mua nhiều rau ăn lá để nấu lẩu. Cảnh mua bán nhộn nhịp từ sáng sớm nên người trồng rau chúng tôi rất phấn khởi. Dù giá rau vẫn giữ nguyên 5.000 đồng/bó như ngày thường nhưng chúng tôi vẫn có lãi vì bán được nhiều hàng”.