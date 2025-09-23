Sớm hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai các công trình trọng điểm quốc gia

(GLO)- Sáng 23-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Dự phiên họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị

Theo báo cáo, Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài 125 km, đi qua 17 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần.

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, với nguồn bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024; nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Dự án chiếm dụng khoảng 942 ha đất, trong đó có gần 325 ha đất rừng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ông Lưu Nhất Phong-Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Ông Lưu Nhất Phong-Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh-cho biết: Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; điều chỉnh hướng tuyến qua đèo An Khê; trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng các khu tái định cư; hoàn thành khảo sát đề xuất đoạn, tuyến và vị trí tổ chức lễ khởi công.

Cùng với đó, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp xã. UBND tỉnh hướng dẫn các xã, phường thực hiện đúng quy trình, phương pháp xác định giá đất cụ thể, cũng như tiến hành tuyên truyền thực hiện chủ trương đầu tư dự án.

“Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng đến nay Chính phủ chưa ban hành nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ khởi công xây dựng dự án. Riêng đối với dự án thành phần 2, do điều chỉnh hướng tuyến, công tác xin ý kiến các bộ, ngành sẽ mất rất nhiều thời gian. Đồng thời, 2 công trình hầm cấp đặc biệt (An Khê và Mang Yang) yêu cầu công tác khảo sát rung địa chấn hầm cần có thủ tục pháp lý để ký kết với các đơn vị triển khai theo quy định”-ông Phong nêu khó khăn.

Trong khi đó, Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh giới tỉnh Đắk Lắk. Dự án đi qua 18 xã, phường của tỉnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 115,7 km.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Theo thiết kế, dự án qua địa bàn tỉnh sẽ bố trí 2 nhà ga gồm: Ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và Ga Diêu Trì thuộc xã Tuy Phước Tây. Tổng nhu cầu chiếm dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 758 ha.

Kinh phí giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến khoảng 6.410 tỷ đồng. Để phục vụ dự án, tỉnh dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 38 khu tái định cư, 6 khu cải táng và 10 mỏ đất. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã cắm mốc giải phóng mặt bằng 37/38 khu.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn thông tin: Đến nay, Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn thành quy chế, phân công nhiệm vụ và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiến hành tuyên truyền thực hiện chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, trình UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng 4 mỏ đất để thi công san lấp 4 khu tái định cư.

Đến nay, 18/18 địa phương trong tỉnh có dự án đi qua đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Là địa phương có cả 2 công trình trọng điểm quốc gia đi qua, phường An Nhơn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tùng cho biết: Đến nay, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. Cùng với đó, phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương triển khai các dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phường cũng đã thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, Hội đồng thẩm định giá đất.

"Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phường cũng sẽ tập trung xác định giá đất cụ thể, xây dựng các phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra"- Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn nêu quyết tâm.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại phiên họp.

Ảnh: Đức Thụy

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị: Các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động truyền thông, nhất là truyền thông về chính sách.

Các địa phương phối hợp xác định giá đất đúng; đồng thời, xác định các khu tái định cư phù hợp để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, cần quán triệt, triển khai chặt chẽ ngay từ đầu để tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng: Để các dự án sớm triển khai và đảm bảo tiến độ thực hiện thì UBND tỉnh, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần quan tâm rà soát, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng cần tính toán đến việc tăng cường cán bộ hỗ trợ các địa phương, nhất là các xã, phường hiện đang gặp khó khăn trong triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, mọi công tác chuẩn bị của tỉnh đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, do thủ tục pháp lý phía Trung ương chưa đầy đủ nên vẫn chưa thể triển khai khởi công. Riêng các mỏ vật liệu xây dựng, tỉnh đã tháo gỡ các thủ tục liên quan về pháp lý nên không lo thiếu vật liệu khi các dự án triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định mọi công tác chuẩn bị để triển khai các dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Đức Thụy

“Vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác xác định giá bồi thường. Những hộ dân bị ảnh hưởng, ngoài kinh phí bồi thường, tỉnh sẽ tính toán hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm để đảm bảo đời sống dân sinh”- Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát công việc để triển khai thực hiện kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Song song với đó, khẩn trương xây dựng quy định thống nhất về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 dự án, giúp mở ra cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Gia Lai. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của 2 dự án; tập trung hoàn chỉnh, phê duyệt triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung chuẩn bị các mỏ vật liệu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng khi triển khai dự án.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục hướng dẫn các địa phương đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ để quán triệt cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần nêu cao tinh thần để thực hiện nhiệm vụ, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư của từng dự án. Địa phương nào chưa xác định giá đất cụ thể thì nhanh chóng triển khai, trên tinh thần đảm bảo hài hòa, thỏa đáng cho người dân”- Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đất tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về mặt bằng, đi lại thuận tiện. Việc cấp đất tái định cư không được cao hơn đất đền bù để người dân có nguồn kinh phí xây dựng nhà mới, tránh để dân khiếu kiện, khiếu nại.

Quá trình triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Thanh tra tỉnh và các đơn vị, chính quyền địa phương liên quan cần thành lập các tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, tránh để khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trong quá trình triển khai các dự án, cần quan tâm đến đời sống người dân, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống người dân tốt hơn khi đến nơi ở mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh: Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku là tuyến giao thông huyết mạch, sau khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển cho tỉnh. Do đó, chúng ta cần tập trung triển khai, bám sát các đầu mối trung ương để có đầy đủ thủ tục pháp lý và sớm tổ chức lễ khởi công dự án.