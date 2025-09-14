Điều chỉnh khu vực bảo vệ Di tích quốc gia Plei Ơi

(GLO)- Ngày 12-9, tại Nhà văn hoá thôn Plei Ơi, UBND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi.

Di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng cấp quốc gia theo Quyết định số 281/QĐ-BT ngày 24-3-1993, với diện tích khoảng 122 ha, gồm hai khu vực.

Khu vực I gồm toàn bộ diện tích núi Chư Tao Yang và làng Plei Ơi (khu nhà mồ, ao Ơi Y, khu dân cư hiện có 33 nóc nhà) và khu vực II tiếp giáp khu vực I.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, diện tích trên chỉ thể hiện trong hồ sơ xếp hạng. Trên thực tế, ranh giới các khu vực chưa được xác định rõ ràng, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn.

Ngày 20-6-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích. Theo đó: Khu vực bảo vệ I có diện tích 10,35 ha (núi Chư Tao Yang 6,78 ha; nhà ông Siu Luynh 1,37 ha; ao Ơi Y 1 ha; nhà mồ 0,55 ha; bến nước 0,65 ha). Khu vực bảo vệ II có diện tích 23 ha, bao quanh khu vực I và các hạng mục liên quan.

Trình bày bản đồ các điểm điều chỉnh khoanh vùng di tích. Ảnh: ĐVCC

Việc công bố điều chỉnh nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Plei Ơi; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng; đồng thời tạo cơ sở cho định hướng phát triển du lịch, văn hoá, góp phần ổn định đời sống nhân dân và xây dựng xã Chư A Thai phát triển bền vững.

Tại hội nghị, UBND xã Chư A Thai đề nghị các cơ quan, đơn vị, 23 thôn làng trên địa bàn cùng nhân dân thôn Plei Ơi nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo tồn di sản văn hoá; chấp hành Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các quy định liên quan.

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui diễn ra tại di tích quốc gia Plei Ơi là một hiện tượng văn hóa độc đáo, hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các hoạt động tu bổ, phục hồi di tích phải dựa trên cơ sở khoa học, không tự ý thay đổi kiến trúc gốc. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn xâm hại di tích.

UBND xã cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích gắn với phát triển sản phẩm du lịch.

Phòng Văn hóa-Xã hội được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời khuyến khích sự chung tay của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Plei Ơi.