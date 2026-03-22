Phường Pleiku tổ chức giải bóng chuyền nam - nữ kết hợp công nhân, viên chức năm 2026

(GLO)- Ngày 22-3, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam - nữ kết hợp công nhân, viên chức năm 2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Giải đấu quy tụ 6 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, gồm: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội, Khối Đảng, Văn phòng HĐND - UBND và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Pleiku.

Các đội thi đấu theo hình thức bốc thăm loại trực tiếp. Trận đấu diễn ra theo hình thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp thi đấu 21 điểm (cách 2 điểm thắng hiệp); nếu có hiệp 3 sẽ thi đấu đến 15 điểm.

Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích để giao lưu, rèn luyện thể chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.

Dự kiến, kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao.