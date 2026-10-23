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Thời sự

Thông tuyến, đưa vào khai thác sử dụng 2 đoạn đường trên quốc lộ 19

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo thông tuyến, đưa vào khai thác sử dụng công trình trên quốc lộ 19 thuộc gói thầu XL04B đoạn Km155 - Km160 và tuyến tránh Pleiku (Km0 - Km12+922) thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã khắc phục xong các tồn tại trên 2 tuyến đường trên. Đầu tháng 10-2026, Sở Xây dựng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án 2 cùng các đơn vị liên quan về vấn đề này và đi đến thống nhất thông tuyến, đưa vào khai thác sử dụng 2 công trình trên quốc lộ 19.

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Quốc lộ 19 tuyến tránh Pleiku đã cấm lưu thông sau vụ tai nạn lật xe khách giường nằm hiện đã thông tuyến. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể đoạn Km155 - Km160 chiều dài 5 km và đoạn tuyến tránh Pleiku (lý trình Km0 - Km12+922, chiều dài 12,922 km), đưa vào vận hành khai thác từ ngày 19-10-2026.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) thực hiện quản lý vận hành và bảo trì; Công ty CP Quản lý sửa chữa Đường bộ Gia Lai là nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến.

Hệ thống đèn tín hiệu tại 2 nút giao tuyến tránh Pleiku đưa vào vận hành khai thác trở lại từ ngày 19-10 do Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) quản lý, vận hành khai thác và bảo trì.

Để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình sau khi thông tuyến được an toàn, thông suốt, Sở Xây dựng đã đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp theo dõi, tổ chức giao thông và thực hiện điều chỉnh chu kỳ hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 2 nút giao tuyến tránh Pleiku phù hợp với tình hình giao thông thực tế; thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, điều tiết giao thông trên tuyến.

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Đường quốc lộ 19 tuyến tránh Pleiku từng xảy ra vụ tai nạn lật xe khách vào ngày 31-8. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Xây dựng cũng đã nghị UBND các xã, phường trên tuyến tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các bất cập phát sinh trong quá trình khai thác.

Đồng thời, Sở đề nghị Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình trong quá trình đưa tuyến vào sử dụng; thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành công trình, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công theo quy định.

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