Doanh nghiệp bị phạt 17 triệu đồng vì tự ý đấu nối vào quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 22-10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tân Thái Bình (trụ sở tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi vi phạm trong hoạt động đường bộ.

Trước đó, vào tháng 9-2026, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Tân Thái Bình tổ chức thi công công trình trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ tại Km17+870 - Km17+965 quốc lộ 19 (phường An Nhơn Nam), khi không có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Khu vực quốc lộ 19 Công ty TNHH Tân Thái Bình thi công trái phép. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, doanh nghiệp này đã tự ý đổ vật liệu, sử dụng phương tiện san gạt mặt bằng để đấu nối vào quốc lộ 19 khi chưa được cấp giấy phép.

Với vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 17 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam cho biết: Công ty TNHH Tân Thái Bình xin chủ trương đầu tư công trình chế biến cát nhân tạo tại khu vực nói trên. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trình UBND tỉnh xin chấp nhận chủ trương đầu tư chứ chưa được cấp giấy phép.