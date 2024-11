Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

(GLO)- Trong 10 tháng năm 2024, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đề ra nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 418 vụ TNGT, làm 250 người chết và 286 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 95 vụ, tăng 35 người chết và tăng 86 người bị thương.

Trong đó, riêng tháng 10-2024 đã xảy ra 43 vụ TNGT, làm 27 người chết, 27 người bị thương. Các địa phương để TNGT tăng cả 3 tiêu chí trong tháng 10 gồm: Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Păh, Chư Prông.

Sở Giao thông-Vận tải tăng cường chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT những tháng cuối năm 2024. Ảnh: M.P

Theo Thiếu tá Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện): Nguyên nhân các vụ TNGT xảy ra trong thời gian qua chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường quy định, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn hoặc điều khiển phương tiện tránh, vượt không đúng quy định…

“Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tại các thôn, làng, tổ dân phố và trường học trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp với Công an các xã, thị trấn, tổ tự quản ATGT tiến hành gọi hỏi răn đe số thanh-thiếu niên càn quấy hay tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự ATGT và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT”-Thiếu tá Thường thông tin.

Trao đổi về một số giải pháp kiềm chế TNGT trong thời gian tới, ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Phú Thiện-cho biết: Ban ATGT huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành là thành viên Ban ATGT huyện và ban ATGT các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Đặc biệt, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: chở quá khổ, quá tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; vi phạm nồng độ cồn... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT tại cơ sở, nhất là đối với thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện kinh doanh vận tải trước khi xuất bến. Ảnh: M.P

Trước tình hình TNGT trên địa bàn diễn biến phức tạp, Ban ATGT huyện Krông Pa cũng đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện-cho hay: Ban ATGT huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát, thực hiện các chuyên đề phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Trong đó, chú trọng đến việc phòng ngừa thanh-thiếu niên không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu... Đồng thời, triển khai lắp camera an ninh hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường chính trong đô thị và các địa điểm phức tạp về trật tự ATGT.

Mặt khác, Ban ATGT huyện cũng yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện bất cập về tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và các vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường bộ để đề nghị ngành chức năng khắc phục, xử lý.

Trao đổi về kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Tăng Xuân Kiên cho biết: Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra bảo đảm ATGT khi thi công các tuyến quốc lộ như: 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông và các tuyến tỉnh lộ, Thanh tra Sở còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện kế hoạch kiểm tra xe hợp đồng đưa đón học sinh, việc chấp hành các quy định đối với phương tiện vận tải hàng hóa; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT qua thiết bị giám sát hành trình.

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT liên quan đến lĩnh vực vận tải trong 2 tháng cuối năm 2024, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Trần Đình Sơn cho biết: Sở vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe; nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, không được chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu; chạy xe đúng tốc độ và hành trình theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu lực lượng Thanh tra Giao thông chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đặc biệt, yêu cầu các bến xe tăng cường công tác kiểm tra phương tiện vận tải khách đang hoạt động tại bến, tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật.

Cùng với đó, Sở chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái siết chặt công tác quản lý vận tải, không cấp phù hiệu, khai thác tuyến đối với những đơn vị không chấp hành các quy định về trật tự ATGT.