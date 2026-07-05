Bé trai 11 tuổi tử vong khi tắm biển ở phường Hoài Nhơn

(GLO)- Trưa 5-7, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 11 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4-7, nhóm 6 học sinh gồm: Nguyễn Trần V.S. (SN 2011), Võ Đình T. (SN 2011), Nguyễn Phạm G.H. (SN 2011), Nguyễn Hoàng T.N. (SN 2015), Nguyễn Nhật T. (SN 2014) cùng trú khu phố Trường An (phường Hoài Nhơn) và em Nguyễn Tấn L. (SN 2015, trú phường Hoài Nhơn Nam) rủ nhau đến khu vực bãi biển Hoài Thanh tắm biển.

Người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích do sóng cuốn. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, khi 5 em trong nhóm đang tắm biển thì bị sóng đánh ra xa bờ, có 3 trong số 5 em tự bơi được vào bờ. Hai em Nguyễn Nhật T. và Nguyễn Tấn L. do không biết bơi nên không thể tự bơi vào bờ.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Trọng H. (giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương, thuộc phường Hoài Nhơn Đông) đang đi dạo biển thì phát hiện sự việc. Ông H. bơi ra vị trí cách bờ khoảng 100m và cứu được em T., còn em L. bị sóng cuốn mất tích.

Tối 4-7, UBND phường Hoài Nhơn phối hợp cùng lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng huy động nhiều phương tiện, nhân lực cùng người dân tổ chức tìm kiếm em L. tuy nhiên không có kết quả.

Đến khoảng 8 giờ ngày 5-7, người dân phát hiện thi thể em L. dạt vào bãi biển ở phường Hoài Nhơn Bắc. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết em L. vừa học xong lớp 5, hoàn cảnh éo le, mồ côi cha, thời gian qua sinh sống cùng bà nội, gia đình thuộc diện khó khăn.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn cho biết sẽ thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và có hình thức tuyên dương đối với thầy giáo đã dũng cảm cứu 1 học sinh trong vụ việc trên.