Hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bé trai tử vong do đuối nước tại Ia Krêl

(GLO)- Đại diện UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bé trai tử vong do đuối nước trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-7, cháu N.X.N.T (SN 2015, trú tại xã Ia Krêl) đi chơi cùng bạn bè. Đến khoảng 18 giờ, gia đình không thấy cháu về nên đã huy động người dân trong khu vực đi tìm kiếm.

Đại diện UBND xã Ia Krêl (bên trái) thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cháu T. được phát hiện đã tử vong tại hồ chứa nước của một hộ dân tại khu vực làng Le 1. Nguyên nhân được xác định do đuối nước nên gia đình đã đưa cháu về lo hậu sự.

Nắm được thông tin về vụ việc thương tâm, đại diện UBND xã Ia Krêl đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.