Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bé trai tử vong do đuối nước tại Ia Krêl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đại diện UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bé trai tử vong do đuối nước trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-7, cháu N.X.N.T (SN 2015, trú tại xã Ia Krêl) đi chơi cùng bạn bè. Đến khoảng 18 giờ, gia đình không thấy cháu về nên đã huy động người dân trong khu vực đi tìm kiếm.

ho-tro-5-trieu-cho-gia-dinh-be-trai-11-tuoi-tu-vong-do-duoi-nuoc-trong-ho-bat.jpg
Đại diện UBND xã Ia Krêl (bên trái) thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cháu T. được phát hiện đã tử vong tại hồ chứa nước của một hộ dân tại khu vực làng Le 1. Nguyên nhân được xác định do đuối nước nên gia đình đã đưa cháu về lo hậu sự.

Nắm được thông tin về vụ việc thương tâm, đại diện UBND xã Ia Krêl đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những người “trả nợ” cho rừng

Những người “trả nợ” cho rừng

Đời sống

(GLO)- Từ chỗ từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng, nhiều người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhận thức, tích cực nhận khoán, tuần tra, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng.

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Đời sống

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Đời sống

(GLO)- Không chỉ là cầu nối ý Đảng - lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn bà con xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) giúp đỡ thủ tục hưởng chế độ bảo trợ.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát hỗ trợ hưởng chế độ bảo trợ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).

null