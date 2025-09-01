Danh mục
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng"

PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 31-8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Tham dự lễ tổng duyệt còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên.

z6964945584224-2ba6da3be805706f6bbb700481978e23.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) dự và chỉ đạo
﻿buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào tối 2-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nối sóng trực tiếp.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

z6965020779968-584276676f224141934e5a6a25a95d8d.jpg
Chương trình có sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên. Ảnh: A.H

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì; PGS.TS. Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, tổng đạo diễn.

Với thời lượng 90 phút, chương trình gồm 3 chương: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn và Mặt trời khát vọng. Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Hòa quyện biển trời-Sáng ngời bản sắc”.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sĩ Tố Loan, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV, các nghệ sĩ biểu diễn bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên.

z6965022251148-58ef21246e21c25b072937488b5d9624.jpg
Các tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu. Ảnh: A.H

Nội dung chương trình khắc họa hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống đến hiện tại và khát vọng tương lai.

Nếu chương mở đầu là lời tri ân nguồn cội, tôn vinh văn hóa ngàn đời thì chương 2 tái hiện một Gia Lai hôm nay ngập tràn sắc màu, giàu tiềm năng kinh tế, du lịch, văn hóa.

Chương cuối mở ra khát vọng vươn tới tầm cao mới, cùng cả nước dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

z6965020786462-779237c3180ab5cbd16291543f0fe9b6.jpg
Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn tiết mục "Hò Bả Trạo".
﻿Ảnh: A.H

Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật, mang theo thông điệp về một Gia Lai hội tụ những tinh hoa của 2 vùng đất, sẵn sàng vươn xa, phát triển bền vững trong tương lai, gắn kết chặt chẽ với đất nước trên hành trình hội nhập.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

z6964947468373-0e097088d53081b7736356edc9d468bb.jpg
Đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm ngay sau lễ tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đây là chương trình mà tỉnh đặt nhiều kỳ vọng, bởi mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2-9 và đồng thời là sự kiện chào mừng tỉnh Gia Lai mới.

z6965204174353-4c987a86fdffb3ea2f167610700307e1.jpg
Với sự tập luyện kỹ càng cùng sự chuẩn bị chu đáo, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn. Ảnh: M.T

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phần lời bình và lời dẫn giữa các chương đã ổn. Tuy nhiên, cần tiếp tục điều chỉnh về nội dung, bố cục và kết cấu để tạo sự hài hòa, liền mạch.

Bên cạnh đó, âm thanh, ánh sáng, trang phục của diễn viên cũng cần được chú trọng để góp phần nâng tầm chương trình, mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo người dân trong tỉnh và du khách.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Shorts Video

(GLO)- Từng đội hình, từng bước chân đều được các cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Ngay từ chiều, không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đã tập trung về đây, trực sẵn trên các tuyến đường để đón chào màn diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ. Chương trình tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23-8.

null