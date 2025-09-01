Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”

(GLO)- Tối 31-8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Tham dự lễ tổng duyệt còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) dự và chỉ đạo

﻿buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào tối 2-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nối sóng trực tiếp.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

Chương trình có sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên. Ảnh: A.H

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì; PGS.TS. Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, tổng đạo diễn.

Với thời lượng 90 phút, chương trình gồm 3 chương: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn và Mặt trời khát vọng. Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Hòa quyện biển trời-Sáng ngời bản sắc”.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sĩ Tố Loan, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV, các nghệ sĩ biểu diễn bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên.

Các tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu. Ảnh: A.H

Nội dung chương trình khắc họa hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống đến hiện tại và khát vọng tương lai.

Nếu chương mở đầu là lời tri ân nguồn cội, tôn vinh văn hóa ngàn đời thì chương 2 tái hiện một Gia Lai hôm nay ngập tràn sắc màu, giàu tiềm năng kinh tế, du lịch, văn hóa.

Chương cuối mở ra khát vọng vươn tới tầm cao mới, cùng cả nước dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn tiết mục "Hò Bả Trạo".

﻿Ảnh: A.H

Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật, mang theo thông điệp về một Gia Lai hội tụ những tinh hoa của 2 vùng đất, sẵn sàng vươn xa, phát triển bền vững trong tương lai, gắn kết chặt chẽ với đất nước trên hành trình hội nhập.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

Đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm ngay sau lễ tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đây là chương trình mà tỉnh đặt nhiều kỳ vọng, bởi mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2-9 và đồng thời là sự kiện chào mừng tỉnh Gia Lai mới.

Với sự tập luyện kỹ càng cùng sự chuẩn bị chu đáo, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn. Ảnh: M.T

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phần lời bình và lời dẫn giữa các chương đã ổn. Tuy nhiên, cần tiếp tục điều chỉnh về nội dung, bố cục và kết cấu để tạo sự hài hòa, liền mạch.

Bên cạnh đó, âm thanh, ánh sáng, trang phục của diễn viên cũng cần được chú trọng để góp phần nâng tầm chương trình, mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo người dân trong tỉnh và du khách.