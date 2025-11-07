Khẩn trương triển khai các giải pháp để ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13

(GLO)- Sáng 7-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra tại các địa phương khu vực Hoài Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) chỉ đạo công tác khắc phục kè chắn sóng luồng tàu vào Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) bị hư hỏng do bão số 13 gây ra. Ảnh: Đoàn Bình

Theo tổng hợp sơ bộ của 7 phường khu vực Hoài Nhơn, đến sáng hôm nay, bão số 13 đã làm 6 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch; làm 3.733 căn nhà bị ngập nước; 1.488 căn nhà hư hỏng dưới 30% và 153 căn nhà hư hỏng từ 30% trở lên.

Cùng với đó, 3 trường tiểu học bị tốc mái, 1 trụ sở tốc la phông và một số công trình giao thông bị hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, động viên gia đình chị Lê Thị Chỉnh (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) có nhà bị tốc mái do bão số 13 gây ra. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực Hoài Nhơn khẩn trương triển khai các giải pháp căn cơ để hỗ trợ nhân dân; nhất là huy động các lực lượng của phường dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng động viên gia đình bà Võ Măng (phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các phường nhanh chóng thống kê thiệt hại do bão số 13 gây ra để gửi về UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ sớm bố trí kinh phí hỗ trợ giúp các địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau bão.