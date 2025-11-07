Khẩn trương triển khai các giải pháp để ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13

Theo tổng hợp sơ bộ của 7 phường khu vực Hoài Nhơn, đến sáng hôm nay, bão số 13 đã làm 6 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch; làm 3.733 căn nhà bị ngập nước; 1.488 căn nhà hư hỏng dưới 30% và 153 căn nhà hư hỏng từ 30% trở lên.
Cùng với đó, 3 trường tiểu học bị tốc mái, 1 trụ sở tốc la phông và một số công trình giao thông bị hư hỏng.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực Hoài Nhơn khẩn trương triển khai các giải pháp căn cơ để hỗ trợ nhân dân; nhất là huy động các lực lượng của phường dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các phường nhanh chóng thống kê thiệt hại do bão số 13 gây ra để gửi về UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ sớm bố trí kinh phí hỗ trợ giúp các địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau bão.