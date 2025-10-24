Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 hỗ trợ 163,5 triệu đồng giúp gia đình cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả bão số 10

NHÂM DUNG
(GLO)- Ngày 23-10, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) đã hỗ trợ kinh phí nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, người lao động và gia đình khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

dai-ta-dau-thien-luong-doan-truong-doan-kinh-te-quoc-phong-74-trao-tien-ho-tro-cac-gia-dinh.jpg
Đại tá Đậu Thiện Lương-Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 trao tiền hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Trần Quân

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại tài sản đối với 88 trường hợp liên quan đến Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74, trong đó, 3 trường hợp đang làm việc tại đơn vị và 85 gia đình là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống tại các tỉnh phía Bắc.

Dựa trên tổng hợp danh sách và mức độ thiệt hại của từng gia đình, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 đã quyết định hỗ trợ 163,5 triệu đồng.

Trong đó, 74 trường hợp bị thiệt hại nặng được hỗ trợ từ Quỹ “Phòng, chống thiên tai” của Binh đoàn 15; 14 trường hợp có thân nhân bị ảnh hưởng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74.

dai-ta-ha-van-nam-bi-thu-dang-uy-pho-doan-truong-doan-kinh-te-quoc-phong-74-trao-tien-ho-tro-cac-gia-dinh.jpg
Đại tá Hà Văn Nam-Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 trao tiền hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Trần Quân
