Công ty 74 góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân

Để hiểu rõ hơn về sự đóng góp của Công ty đối với địa phương, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ.

* P.V: Ông đánh giá thế nào về việc Công ty TNHH một thành viên 74 giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ trong thời gian qua?

* P.V: Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên 74 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận, đặc biệt là mô hình “Gắn kết hộ” và Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”. Theo ông, những hoạt động này có tác động gì đến địa phương, đặc biệt là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

- Ông PHẠM VĂN CƯỜNG: Theo tôi được biết, Công ty 74 có 26 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 đội sản xuất, 1 xí nghiệp, 1 đội xe máy, 1 trường mầm non, 1 bệnh xá nằm trên địa bàn huyện Đức Cơ. Mô hình “Gắn kết hộ” là cách làm sáng tạo, đúng thực tế, phù hợp với địa phương. Đây cũng là việc làm tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”.

Năm 2006, Công ty đã sáng tạo và thực hiện thành công mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Công ty 74 là nơi đầu tiên thực hiện mô hình này. Từ hiệu quả mang lại, Binh đoàn 15 đã nhân rộng trong các đơn vị trên địa bàn nhiều tỉnh. Đây là việc làm sáng tạo, hiệu quả, có tính nhân văn sâu sắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Từ 30 cặp hộ gắn kết ban đầu, đến nay đã có trên 500 cặp hộ gắn kết, có những năm trên 1.000 cặp hộ gắn kết; riêng địa bàn huyện có hơn 300 cặp hộ gắn kết. Thông qua phong trào này đã tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc với nhau, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn, góp phần phát triển về kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, thời gian gần đây, từ hoạt động gắn kết hộ, Công ty đã thành thành lập Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” với những nội dung, hình thức, cách làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả. Mục tiêu mà Công ty đặt ra là các hộ phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, nội quy, quy định của Binh đoàn, Công ty và địa phương; tham gia tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới; thực hiện tốt việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, phát triển kinh tế tốt, thu nhập ổn định.

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết của Đảng, những thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương; định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin của Nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

Đặc biệt, thông qua trưởng thôn, già làng, bí thư chi bộ, chức sắc, chức việc và những người có uy tín trong cộng đồng, Công ty kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt những vướng mắc nảy sinh; tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nâng cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng quê hương, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Thông qua giáo dục, tuyên truyền làm cho đồng bào theo đạo nhận thức sâu sắc đường lối, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; người lao động nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.