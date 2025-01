Công ty 74 phát động thi đua cao điểm chào mừng 50 năm ngày thành lập

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ ngày 18-1 đến 8-3-2025 với chủ đề: “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”. Đợt thi đua tập trung vào các nội dung chính gồm: tư tưởng vững vàng, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, an toàn tuyệt đối; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đạt kết quả cao nhất và tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân đạt hiệu quả tốt nhất.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong Công ty về dự buổi lễ. Ảnh: Nhật Hào

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu 40 xây dựng và phát triển của Binh đoàn 15 và 50 xây dựng và phát triển của Công ty 74; quán triệt nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, quy định về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ, người lao động có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ và đoàn kết quân dân.

Cùng với đó, tập trung tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm 2025 an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, khai thác các loại vườn cây; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực lán, tuần tra, canh gác; chuẩn bị tốt các phương án phòng-chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác dân vận và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đứng chân.

Ngoài ra, quan tâm, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, "Đền ơn đáp nghĩa" với các hoạt động tặng quà cho các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ các thôn, làng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đứng chân trong dịp Tết Nguyên đán với phương châm không để ai không có Tết.

Các cơ quan, đơn vị trong Công ty ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Nhật Hào

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong công ty lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm. Thông qua đợt thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Công ty có nhận thức đúng đắn, luôn tự hào, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau buổi lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị của Công ty đã ký giao ước thi đua.