Ia Hiao khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc cứu người trong vụ ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Chiều 31-8, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan.

Theo đó, các tập thể được khen thưởng gồm: Trung tâm Y tế Ayun Pa, Trung tâm Y tế Phú Thiện và Chi bộ thôn Chrôh Pơnan.

z6963374955313-0aa59070741883f91cde6f2bd607faef.jpg
Ông Phạm Văn Phương- Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao trao giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích cứu chữa cho người dân trong vụ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV

Sáu cá nhân được tuyên dương là ông Phạm Chí Quang- Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa, ông Bùi Phi Sang- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Phú Thiện, ông Ksor Thiên- Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chrôh Pơnan, ông Nay Minh- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Chrôh Pơnan, bà Siu H’Uôn- Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Chrôh Pơnan, ông Y Cúc Mlô- Phó Bí thư thôn Chrôh Pơnan. Trong đó, ông Y Cúc Mlô (tên thường gọi Nay Lợi)-người trực tiếp gọi điện báo tin vào đường dây nóng cho Bí thư Đảng ủy xã-giúp địa phương triển khai kịp thời phương án cấp cứu, điều trị và các biện pháp ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ ngộ độc thực phẩm, xã đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp như khoanh vùng, sàng lọc người liên quan để vận động đi cấp cứu, chăm sóc y tế và lo ăn uống cho bệnh nhân trong thời gian nằm viện.

z6963512234450-15b980f7cb83eb8c9a17df10c790aa05.jpg
Lực lượng y tế chăm sóc, cứu chữa cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Thiện. Ảnh: CTV

“Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tất cả các nạn nhân đều được chăm sóc y tế đầy đủ, không ai nguy hiểm đến tính mạng. Đến chiều 31-8, có 45/131 bệnh nhân đã xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Xã cũng cam kết đảm bảo kinh phí điều trị cho những người không có bảo hiểm y tế, không để ai gặp khó khăn” - ông Phạm Văn Phương thông tin.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, sau khi vận hành bộ máy xã mới, Ia Hiao xác định mục tiêu phục vụ Nhân dân, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục cung cấp thông tin, các vấn đề tồn tại (nếu có) trên địa bàn để địa phương kịp thời nắm bắt, xử lý góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người dân.

z6963512243026-9e0c56c0d99019b4f81cac7b688c6c03.jpg
Đến chiều 31-8, đã có 45/131 bệnh nhân xuất viện, còn lại tiếp tục theo dõi, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Ảnh: CTV

Được biết, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau tiệc tân gia của nhà ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) khiến 131 người nhập viện cấp cứu và điều trị với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (do bà Nguyễn Thị Hiền, SN 1975 là chủ hộ kinh doanh) là người được thuê nấu cỗ. Hiện cơ sở này tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, để ngành chức năng tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

