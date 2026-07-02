Alibaba chấp nhận dàn xếp 600 triệu USD liên quan thương mại điện tử xuyên biên giới

(GLO)- Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và công ty xử lý thanh toán AUS Merchant Services đã đồng ý chi trả tổng cộng 600 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về các cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán trái phép dược phẩm thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1-7, hai doanh nghiệp đã ký các thỏa thuận không truy tố, đồng thời thừa nhận trách nhiệm đối với những hành vi sai phạm của một số nhân viên và cam kết tăng cường các biện pháp kiểm soát tuân thủ cũng như giám sát hoạt động của các nhà bán hàng trên nền tảng.

Trong giai đoạn 2016-2024, Alibaba đã không ngăn chặn khoảng 80.000 giao dịch liên quan việc nhập khẩu trái phép vào Mỹ. Ảnh: SCMP

Theo cơ quan chức năng Mỹ, trong giai đoạn 2016-2024, Alibaba đã không ngăn chặn khoảng 80.000 giao dịch liên quan việc nhập khẩu trái phép vào Mỹ các loại thuốc, hóa chất và thiết bị phục vụ sản xuất dược phẩm giả. Tổng giá trị các giao dịch này được xác định vượt 200 triệu USD. Trong quá trình điều tra, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành hơn 40 giao dịch mua bí mật nhằm thu thập chứng cứ đối với các sản phẩm vi phạm.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho rằng, AUS Merchant Services chưa xây dựng được chương trình phòng, chống rửa tiền và hệ thống giám sát giao dịch đủ hiệu quả để ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh các sản phẩm bị cấm.

Theo thỏa thuận, Alibaba sẽ nộp và bị tịch thu tổng cộng 325 triệu USD, trong khi AUS Merchant Services phải thanh toán 275 triệu USD, nâng tổng số tiền dàn xếp lên 600 triệu USD. Hai doanh nghiệp cũng cam kết tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ trong thời gian tới.

Trong tuyên bố đưa ra sau thỏa thuận, Alibaba cho biết tập đoàn đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng Mỹ trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ, hoàn thiện chính sách cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn việc kinh doanh những sản phẩm không đáp ứng quy định trên nền tảng của mình.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Mỹ tăng cường giám sát hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nhằm kiểm soát việc lưu thông các loại dược phẩm, hóa chất và sản phẩm nguy hiểm không đáp ứng quy định pháp luật vào thị trường Mỹ.