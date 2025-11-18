Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- 95 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cầu nối quan trọng giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết trong toàn xã hội.

Sự đồng lòng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã tạo sức mạnh to lớn đưa đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khẳng định vai trò cầu nối

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Suốt 95 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí, sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn kết để vượt qua khó khăn

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tại thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi) trở nên đặc biệt hơn khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự cùng bà con.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân xã Đề Gi bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Người dân địa phương vừa trải qua cơn bão số 13 với sức tàn phá chưa từng có, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Thế nhưng, điều đáng mừng là nhờ sự đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương di dời khỏi vùng nguy hiểm, toàn xã không ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Đặng Xuân Thanh (75 tuổi, người dân thôn Thắng Kiên) xúc động bày tỏ: “Người dân Đề Gi vô cùng biết ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đồng thời, nhân dân thôn Thắng Kiên cũng hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp”.

Phát biểu trước nhân dân thôn Thắng Kiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh khác biệt với những năm trước. Cả nước thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơn bão số 13 gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh Gia Lai.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhân dân vẫn có điểm tựa. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.H

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả mà chính quyền, nhân dân xã Đề Gi, đặc biệt là thôn Thắng Kiên đạt được trong phát triển KT-XH, dù điều kiện còn nhiều khó khăn. Công tác khắc phục hậu quả bão được triển khai nhanh, đồng bộ; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố vững chắc.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc thực hiện “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả); “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng). Theo Thủ tướng, đây là yêu cầu quan trọng để Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng hoan nghênh tỉnh Gia Lai đang triển khai khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão; đồng thời, yêu cầu tiếp tục hỗ trợ người dân, DN khôi phục sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch; bảo đảm giữ vững các mô hình “xã không ma túy”, “xã không tội phạm”, “xã không người nghèo”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn: “Chính quyền và bà con nhân dân địa phương phát huy truyền thống đại đoàn kết, giữ vững ANTT, bảo đảm an toàn, an ninh, an dân cho khu dân cư”.