Cách khôi phục SIM bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin

(GLO)- Từ ngày 15-6, khoảng 18 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa chiều gọi đi theo quy định mới.

Đây là bước đầu tiên trong lộ trình xử lý các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tăng cường quản lý thuê bao và hạn chế tình trạng SIM không chính chủ.

Khi bị khóa một chiều, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đi nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Nếu sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định.

Các nhà mạng đề nghị khách hàng nhanh chóng thực hiện xác thực thông tin thuê bao để không gián đoạn liên lạc. Ảnh: VGP

Để khôi phục dịch vụ, người dùng cần thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao bằng cách cung cấp số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, người dùng có thể xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của các nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID. Khách hàng Viettel có thể thực hiện trên My Viettel hoặc Viettel Tammi; thuê bao VinaPhone sử dụng ứng dụng My VNPT; còn người dùng MobiFone có thể xác thực trên My MobiFone.

Với những trường hợp chưa đứng tên chính chủ, MobiFone cho biết khách hàng vẫn có thể xác thực trực tuyến hoặc đến cửa hàng để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, người dùng có tài khoản định danh điện tử mức phù hợp cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên VNeID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ.

Đối với những trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, khách hàng có thể mang căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Riêng Viettel còn duy trì tổng đài miễn phí 18008098 và hỗ trợ xác thực tận nơi đối với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo các nhà mạng, sau khi xác thực thành công và dữ liệu được đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư, thuê bao đủ điều kiện sẽ được khôi phục khả năng gọi điện, nhắn tin ngay.

Người dùng được khuyến nghị chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và hoàn tất xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc, đặc biệt với các số điện thoại đang liên kết tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dịch vụ thiết yếu khác.