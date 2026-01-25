Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường An Nhơn kết nghĩa với xã Ia Krêl

VĨNH HOÀNG
(GLO)- Chiều 24-1, phường An Nhơn và xã Ia Krêl tổ chức lễ kết nghĩa theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

z7463533724305-cc20a92beb31c28050b7ea00a277169a.jpg
Quang cảnh buổi lễ kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại buổi lễ, sau khi hai địa phương thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản kết nghĩa.

Theo đó, hai địa phương sẽ hỗ trợ nhau xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; xây dựng mối đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân hai địa phương. Hai bên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, công tác sinh hoạt chi bộ…

z7463806949979-6648f7f4f8643fb8e0d10374ef3145c5.jpg
Lãnh đạo hai địa phương trao đổi biên bản kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trên lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo, phát triển khu dân cư theo hướng văn minh hiện đại, phát triển làng nghề, sản phẩm OCOP, quảng bá, thu hút đầu tư phù hợp với tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương.

Hai bên cũng hỗ trợ tài liệu, trang thiết bị cho các trường học; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo. Hai địa phương cũng tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

z7463532041304-1ca3e7689ac65b580179b39cae9f99fc.jpg
Lãnh đạo phường An Nhơn tặng quà cho các gia đình chính sách xã Ia Krêl. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, phường An Nhơn đã tặng xã Ia Krêl 30 triệu đồng và tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Krêl, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

