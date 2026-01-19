Tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026: Bám sát cơ sở, quyết liệt từ đầu năm

(GLO)- Ngay những ngày đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động xuống cơ sở, làm việc trực tiếp với chi ủy, chi bộ trực thuộc để nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trên cơ sở đó, tập trung định hướng giải pháp phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội (KT - XH) từ đầu năm.

Chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn”, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng

Tại xã Bình Hiệp, để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH được tỉnh giao năm 2026, cấp ủy, chính quyền địa phương đã sớm quán triệt sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa từng chỉ tiêu thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác triển khai quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn xã Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hiệp Lê Minh Lực, năm 2026 tỉnh giao địa phương chỉ tiêu tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm đạt 7,5%, thu ngân sách hơn 26,2 tỷ đồng. Để đạt và vượt mục tiêu này, xã tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển.

Với xã Vĩnh Quang, Đảng ủy xã xác định mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt 8,4%. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%; dịch vụ tăng 9,4%. Một mục tiêu quan trọng nữa là phải phấn đấu giảm 46 hộ nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Kế Đấu cho biết, toàn Đảng bộ có 32 chi, đảng bộ với 604 đảng viên. Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng đã “chốt”, Đảng ủy xã giao UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; giao các phòng, ban và tổ chức chính trị - xã hội đăng ký thực hiện theo từng quý.

Tại xã Lơ Pang, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với từng chi bộ để giao nhiệm vụ rõ ràng. Năm 2026, xã phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm 7,5%.

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lơ Pang - cho rằng: Việc nắm bắt tình hình chi bộ từ sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, trình độ, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư chưa đồng đều.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh các phong trào thi đua tại địa phương.

Tăng cường xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT - XH, công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên mới, được các địa phương xác định là khâu then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phường Pleiku tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Tại phường Thống Nhất - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đoàn Thị Bích Hà - cho biết: Năm 2026, phường được giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới khá cao, với 75 chỉ tiêu, trong khi nguồn phát triển tại khu dân cư còn hạn chế. Trước yêu cầu này, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường được phân công phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

“Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, Đảng ủy phường giao Mặt trận và các đoàn thể tăng cường rà soát đoàn viên, hội viên để tạo nguồn; phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho từng chi bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng” - bà Hà thông tin.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Hoàng Duy Hồ - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 4 - Đống Đa (phường Thống Nhất), cho rằng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên đã giúp chi bộ tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Bám sát địa bàn, gần dân, tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quyết định để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” - ông Hồ chia sẻ.

Trong khi đó, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng đã làm việc trực tiếp với cấp ủy chi bộ và Ban Nhân dân các tổ dân phố 1 - Ia Kring, 2 - Ia Kring, 3 - Ia Kring, 4 - Ia Kring, 5 - Ia Kring, tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề cơ sở quan tâm, nhất là công tác xây dựng Đảng, quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tổ dân phố.