Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai sơ kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
ĐỨC DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-1, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 135 điểm cầu Ban Chỉ huy PTDS xã, phường.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PTDS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh.

z7456920313140-a64bcf6530c1e2e9999781efe3464258.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Phúc

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của nhiều đợt áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, đặc biệt là bão số 13 và trận ngập lụt lịch sử. Thiên tai đã làm 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 32 nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng; hàng trăm phương tiện, tàu thuyền bị thiệt hại; tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 11 nghìn tỷ đồng.

Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành đầy đủ các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an và các đơn vị trung ương đóng quân trên địa bàn. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành việc sửa chữa hơn 27 nghìn căn nhà và xây dựng mới 674 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTDS trong thời gian tới.

z7456920656171-c85c85a71cf6298f877d311f4d6d7a35.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dũng Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Từ những đợt thiên tai vừa qua, mỗi địa phương, từng sở, ban, ngành, các đơn vị quân đội, công an cần rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng phương án, đối sách phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PTDS. Thường xuyên kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế. Tăng cường tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng và khả năng cơ động của các lực lượng PTDS kiêm nhiệm.

cac-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-nhan-bang-khen-cua-ubnd-tinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Ảnh: Dũng Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng đề án bảo đảm mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tham mưu thành lập đội ứng phó nhanh PTDS cấp tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu tổ chức diễn tập PTDS tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đăk Pơ theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ban hành hướng dẫn xây dựng, triển khai và nhân rộng các đội xung kích phòng - chống thiên tai ở xã, thôn, làng. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 65 tập thể và 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời sự

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

null