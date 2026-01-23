Gia Lai sơ kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025

(GLO)- Ngày 22-1, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 135 điểm cầu Ban Chỉ huy PTDS xã, phường.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PTDS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Phúc

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của nhiều đợt áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, đặc biệt là bão số 13 và trận ngập lụt lịch sử. Thiên tai đã làm 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 32 nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng; hàng trăm phương tiện, tàu thuyền bị thiệt hại; tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 11 nghìn tỷ đồng.

Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành đầy đủ các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an và các đơn vị trung ương đóng quân trên địa bàn. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành việc sửa chữa hơn 27 nghìn căn nhà và xây dựng mới 674 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập; xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTDS trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dũng Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Từ những đợt thiên tai vừa qua, mỗi địa phương, từng sở, ban, ngành, các đơn vị quân đội, công an cần rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng phương án, đối sách phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PTDS. Thường xuyên kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế. Tăng cường tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng và khả năng cơ động của các lực lượng PTDS kiêm nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Ảnh: Dũng Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, tham mưu xây dựng đề án bảo đảm mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tham mưu thành lập đội ứng phó nhanh PTDS cấp tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu tổ chức diễn tập PTDS tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đăk Pơ theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ban hành hướng dẫn xây dựng, triển khai và nhân rộng các đội xung kích phòng - chống thiên tai ở xã, thôn, làng. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 65 tập thể và 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.