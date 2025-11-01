Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ

(GLO)- Sáng 1-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ cũng như công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông và Đề Gi.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tuy Phước Đông, thời điểm này, trên địa bàn xã không còn mưa, mực nước các sông đã rút, giao thông cơ bản được khôi phục.

Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn ngập cục bộ như: tràn Đội 9, thôn Phổ Đồng (tỉnh lộ 640) ngập sâu khoảng 0,4 m; một số tuyến đường thuộc các thôn Lạc Điền, An Lợi, Tân Giản, Tùng Giản còn ngập khoảng 0,2 m.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Nước lũ vẫn còn gây cô lập tạm thời tại một số khu vực trũng thấp gồm: xóm Lưới (thôn Tùng Giản) với 12 hộ; Đội 5 và Đội 6 (thôn Lạc Điền) với 32 hộ; Đội 7 và Đội 8 (thôn An Lợi) có 14 hộ và xóm Tân Thi (thôn Tân Giản) có 16 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện chỉ còn Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (cụm phụ Lạc Điền) còn ngập khoảng 0,2 m. Toàn xã có 2.942 học sinh phải tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, các trường học đang khẩn trương dọn vệ sinh khuôn viên, phòng học, hành lang, sân chơi và khu bán trú; sắp xếp, bảo quản trang thiết bị, hồ sơ dạy học; đồng thời kiểm tra, gia cố hệ thống điện, tường rào, cây xanh và các hạng mục hạ tầng.

Dự kiến đến thứ 2 (ngày 3-11), toàn bộ học sinh trên địa bàn xã sẽ đi học trở lại bình thường.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền và người dân xã Tuy Phước Đông trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, đảm bảo vệ sinh môi trường; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn có thể tái diễn; đồng thời khẩn trương khôi phục sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông, trường học và các công trình công cộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chính quyền địa phương không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (áo trắng) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các công trình đang thi công tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Tại xã Đề Gi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức di dời các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở núi Gành thuộc thôn Đức Phổ 1.

Theo ghi nhận, ngay sau khi có thông báo khẩn, UBND xã Đề Gi đã huy động lực lượng khẩn trương đến từng hộ dân trong khu vực nguy hiểm để hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Các phương tiện vận chuyển như: ô tô, xe tải nhỏ được chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm hoàn thành công tác di dời trước khi thời tiết diễn biến phức tạp hơn.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 15 hộ dân với 51 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở cao tại khu vực núi Gành đã được đưa đến nơi tạm trú an toàn.

Trong quá trình di dời, chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực núi Gành để theo dõi tình hình, kiểm soát không cho người dân quay lại khu vực nguy hiểm; đồng thời thiết lập biển cảnh báo và phong tỏa các lối ra vào vùng sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã chủ động dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm, không để người dân bị thiếu đói hoặc thiếu nơi ở tạm thời trong thời gian mưa lũ kéo dài.

Đến nay, thời tiết tại xã Đề Gi vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, cảnh báo và triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sạt lở mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành. Ảnh: Xuân Định

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác di dời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền xã Đề Gi và sự phối hợp tích cực của các lực lượng tại chỗ trong việc tổ chức di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình sạt lở, không để người dân quay lại nơi nguy hiểm khi chưa đảm bảo an toàn; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ dân được di dời, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói, rét hoặc thiếu nơi ở tạm.