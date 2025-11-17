Trao 320 suất quà và học bổng cho học sinh nghèo xã Ia Dreh

(GLO)- Ngày 17-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation, KFC Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương”, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ban tổ chức tặng quà các em học sinh Trường Mẫu giáo Hoa Hồng. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất và 320 suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Tiểu học Ia Dreh. Tổng giá trị chương trình là 170 triệu đồng.

Tham gia chương trình, các em nhỏ còn được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ sôi động do các bạn học sinh của 2 trường biểu diễn.

Các em học sinh vui mừng nhận quà từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Được biết, Trường Tiểu học Ia Dreh có 701 học sinh, trong đó 100% là người dân tộc thiểu số. Còn Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, chỉ có 1 em người Kinh trong tổng số 330 học sinh toàn trường.

Nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn nên con đường đến trường của các em còn nhiều gian nan. Những phần quà thiết thực tại chương trình góp phần động viên, khuyến khích các em nỗ lực hơn nữa trong học tập.