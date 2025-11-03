Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Giúp trò khiếm khuyết vượt qua mặc cảm

Không chỉ dạy chữ, suốt 16 năm qua, cô Đặng Thị Xuân Thảnh-Giáo viên Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) còn là điểm tựa cho học trò khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự tin vui sống.

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là mái nhà chung của học sinh khuyết tật đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trong mái nhà ấy, hầu hết học trò đều yêu và cảm mến cô Thảnh như người mẹ của mình.

Yêu nghề, thương trò, cô Thảnh đã thầm lặng gắn bó cả thanh xuân cho môi trường giáo dục đầy nhọc nhằn nhưng chan chứa yêu thương này.

Suốt 16 năm qua, cô Đặng Thị Xuân Thảnh trở thành điểm tựa cho những học trò khuyết tật vượt qua mặc cảm. Ảnh: T.D

Cô Thảnh trải lòng: “Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được đứng trên bục giảng. Và ước mơ ấy càng đặc biệt hơn khi tôi mong muốn sẽ trở thành cô giáo của những đứa trẻ khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi. Vậy là tôi quyết tâm theo học ngành Giáo dục đặc biệt tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp, tháng 9-2009, tôi về công tác tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn”.

Những ngày đầu đứng lớp, cô bỡ ngỡ trước những học sinh khiếm thính. Dù đã được đào tạo sử dụng ký hiệu ngôn ngữ nhưng cô vẫn chưa thực sự tự tin trước học trò.

Để gần hơn, hiểu trò hơn, cô đã dành nhiều thời gian ngoài giờ lên lớp để trò chuyện, luyện giao tiếp với từng em. Cũng không ít lần cô rơi nước mắt vì trò nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng khi bình tâm lại, cô lại thương các con nhiều hơn bởi những thiệt thòi mà chúng phải mang trong mình.

“Tôi nhận ra, môi trường giáo dục ở đây phải đặt tình thương lên trên hết. Thương trò, thầy cô đều mong muốn bù đắp, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các em”-cô Thảnh giãi bày.

Nhắc về “quả ngọt” mà bản thân gặt hái được sau ngần ấy năm cống hiến, cô Thảnh nở nụ cười rạng rỡ kể về học trò nhỏ khiếm thị tên là Võ Thị Kim Chung. Ngày mới vào trường, Chung thường rụt rè, căng thẳng và ngại giao tiếp. Cô Thảnh hiểu tâm lý ấy, nên kiên trì ở cạnh bên an ủi, động viên để em tự tin hòa nhập với các bạn.

Giờ đây, cô bé ấy đã trưởng thành, có công việc ổn định và một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Chung vẫn thường gọi điện cho cô Thảnh tâm sự mọi điều trong cuộc sống.

"Đó là một trong nhiều “quả ngọt” mà tôi nhận được trong sự nghiệp của mình. Khác với những người thầy ngoài kia, ở đây, chúng tôi không mong chờ học trò thành công ở cương vị này, thành tích khác. Điều chúng tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy các con tự tin trưởng thành và sống hạnh phúc, ý nghĩa”-cô Thảnh lý giải thêm.

Không chỉ mang đến kiến thức cho trò, cô Thảnh còn là người "gieo hạt" yêu thương dưới mái trường đặc biệt. Ảnh: T.D

Hiện trường có 155 học sinh chia thành 18 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Tất cả đều là trẻ khuyết tật. Đồng hành cùng các em là 25 giáo viên, hầu hết được đào tạo chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

"Với trẻ khuyết tật, mọi việc gần như phụ thuộc vào giáo viên nên các thầy cô giáo như cô Thảnh sẽ rất vất vả. Ngoài truyền đạt kiến thức, thầy cô phải có tình thương, sự kiên trì và nhẫn nại. Họ cùng nhau góp phần đem lại cơ hội học tập và hòa nhập cho những học trò kém may mắn”-cô Trần Thị Thúy Nga-Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn cho biết.

Vun đắp ước mơ cho trò nghèo

20 năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Anh Nhật-Giáo viên Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước) đã tận tụy trong từng giờ dạy và hết lòng vun đắp ước mơ cho học trò nghèo.

Năm 2003, thầy Nhật về giảng dạy tại xã Phước Thuận (nay là xã Tuy Phước). Ngày ấy, Phước Thuận là vùng đất thường xuyên bị ngập lụt, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Học trò của thầy phần lớn vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ, cuộc sống bấp bênh, bữa cơm đủ đầy cũng hiếm hoi.

Thầy Nguyễn Anh Nhật luôn tận tâm với sự nghiệp "trồng người". Ảnh: T.D

Nơi vùng đất khó ấy, thầy Nhật vừa dạy học, vừa miệt mài vận động học sinh đến lớp. Trong ký ức của thầy là hình ảnh căn nhà của trò nghèo với tấm tranh tre ghép vội, mưa tạt, gió lùa, chẳng có vật dụng gì đáng giá; là những hôm thầy bắt gặp trò đang lấm lem mặt mũi theo bố mẹ mưu sinh; là những manh áo trò mặc đã không còn lành lặn…

Không để trò bỏ học giữa chừng, thầy kiên trì gõ cửa từng nhà, động viên phụ huynh cho con đi học; đồng thời, kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ áo quần, sách vở cho các em.

“Tôi muốn tiếp thêm cho trò nghèo tình yêu thương, niềm tin và động lực để các em tự tin đến trường học chữ, hy vọng chúng có một tương lai tươi sáng hơn”-thầy Nhật tâm sự.

Năm 2017, thầy Nhật chuyển công tác về Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước). Tại đây, thầy luôn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng học trò; đặc biệt là học sinh yếu kém hoặc có gia cảnh khó khăn để có phương pháp giáo dục phù hợp.

Thầy Nhật kể: “Với học sinh cá biệt, tôi động viên, kiên nhẫn uốn nắn từng bước. Với học trò có năng khiếu, tôi khích lệ, hướng dẫn để các em tự tin thể hiện bản thân. Tôi cũng phối hợp với phụ huynh và giáo viên bộ môn để tìm phương pháp học tập hiệu quả. Nhờ đó, kết quả học tập, rèn luyện của học trò lớp tôi chủ nhiệm tiến bộ rõ rệt qua từng năm học, luôn đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục”.

Ngoài giờ lên lớp, thầy Nhật cùng tập thể nhà trường vận động cựu học sinh và các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học. Nhiều học sinh nghèo của trường nhờ vậy có thêm học bổng để tiếp tục theo đuổi hành trình tri thức.

Thầy Nguyễn Anh Nhật phát biểu trong buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện các nhà quản lý giáo dục và nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2024. Ảnh: NVCC

Bà Đặng Thị Thu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Tuy Phước-nhận xét: Thầy Nguyễn Anh Nhật không chỉ tận tâm với nghề mà còn là người sát cánh nâng đỡ cho học trò nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vững tin đến trường.

Với sự tận tâm và cống hiến của mình, nhiều năm liền, thầy Nhật được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, năm 2023, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Năm 2024, thầy Nhật cũng là một trong những giáo viên tiêu biểu vinh dự tham gia chương trình Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tham dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện các nhà quản lý giáo dục và nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.