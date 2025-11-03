Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Giúp trò khiếm khuyết vượt qua mặc cảm

Không chỉ dạy chữ, suốt 16 năm qua, cô Đặng Thị Xuân Thảnh-Giáo viên Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) còn là điểm tựa cho học trò khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự tin vui sống.

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là mái nhà chung của học sinh khuyết tật đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trong mái nhà ấy, hầu hết học trò đều yêu và cảm mến cô Thảnh như người mẹ của mình.

Yêu nghề, thương trò, cô Thảnh đã thầm lặng gắn bó cả thanh xuân cho môi trường giáo dục đầy nhọc nhằn nhưng chan chứa yêu thương này.

co-dang-thi-xuan-thanh-giao-vien-truong-chuyen-biet-hy-vong-quy-nhon-nguoi-gieo-hat-yeu-thuong-o-gia-lai.jpg
Suốt 16 năm qua, cô Đặng Thị Xuân Thảnh trở thành điểm tựa cho những học trò khuyết tật vượt qua mặc cảm. Ảnh: T.D

Cô Thảnh trải lòng: “Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được đứng trên bục giảng. Và ước mơ ấy càng đặc biệt hơn khi tôi mong muốn sẽ trở thành cô giáo của những đứa trẻ khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi. Vậy là tôi quyết tâm theo học ngành Giáo dục đặc biệt tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp, tháng 9-2009, tôi về công tác tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn”.

Những ngày đầu đứng lớp, cô bỡ ngỡ trước những học sinh khiếm thính. Dù đã được đào tạo sử dụng ký hiệu ngôn ngữ nhưng cô vẫn chưa thực sự tự tin trước học trò.

Để gần hơn, hiểu trò hơn, cô đã dành nhiều thời gian ngoài giờ lên lớp để trò chuyện, luyện giao tiếp với từng em. Cũng không ít lần cô rơi nước mắt vì trò nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng khi bình tâm lại, cô lại thương các con nhiều hơn bởi những thiệt thòi mà chúng phải mang trong mình.

“Tôi nhận ra, môi trường giáo dục ở đây phải đặt tình thương lên trên hết. Thương trò, thầy cô đều mong muốn bù đắp, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các em”-cô Thảnh giãi bày.

Nhắc về “quả ngọt” mà bản thân gặt hái được sau ngần ấy năm cống hiến, cô Thảnh nở nụ cười rạng rỡ kể về học trò nhỏ khiếm thị tên là Võ Thị Kim Chung. Ngày mới vào trường, Chung thường rụt rè, căng thẳng và ngại giao tiếp. Cô Thảnh hiểu tâm lý ấy, nên kiên trì ở cạnh bên an ủi, động viên để em tự tin hòa nhập với các bạn.

Giờ đây, cô bé ấy đã trưởng thành, có công việc ổn định và một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Chung vẫn thường gọi điện cho cô Thảnh tâm sự mọi điều trong cuộc sống.

"Đó là một trong nhiều “quả ngọt” mà tôi nhận được trong sự nghiệp của mình. Khác với những người thầy ngoài kia, ở đây, chúng tôi không mong chờ học trò thành công ở cương vị này, thành tích khác. Điều chúng tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy các con tự tin trưởng thành và sống hạnh phúc, ý nghĩa”-cô Thảnh lý giải thêm.

z7167393471361-b87cf0b1a944ee65816d1fd968bcde9b.jpg
Không chỉ mang đến kiến thức cho trò, cô Thảnh còn là người "gieo hạt" yêu thương dưới mái trường đặc biệt. Ảnh: T.D

Hiện trường có 155 học sinh chia thành 18 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Tất cả đều là trẻ khuyết tật. Đồng hành cùng các em là 25 giáo viên, hầu hết được đào tạo chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

"Với trẻ khuyết tật, mọi việc gần như phụ thuộc vào giáo viên nên các thầy cô giáo như cô Thảnh sẽ rất vất vả. Ngoài truyền đạt kiến thức, thầy cô phải có tình thương, sự kiên trì và nhẫn nại. Họ cùng nhau góp phần đem lại cơ hội học tập và hòa nhập cho những học trò kém may mắn”-cô Trần Thị Thúy Nga-Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn cho biết.

Vun đắp ước mơ cho trò nghèo

20 năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Anh Nhật-Giáo viên Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước) đã tận tụy trong từng giờ dạy và hết lòng vun đắp ước mơ cho học trò nghèo.

Năm 2003, thầy Nhật về giảng dạy tại xã Phước Thuận (nay là xã Tuy Phước). Ngày ấy, Phước Thuận là vùng đất thường xuyên bị ngập lụt, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Học trò của thầy phần lớn vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ, cuộc sống bấp bênh, bữa cơm đủ đầy cũng hiếm hoi.

z7167393531253-7b8772e00d09963a46690521fd39a4a6.jpg
Thầy Nguyễn Anh Nhật luôn tận tâm với sự nghiệp "trồng người". Ảnh: T.D

Nơi vùng đất khó ấy, thầy Nhật vừa dạy học, vừa miệt mài vận động học sinh đến lớp. Trong ký ức của thầy là hình ảnh căn nhà của trò nghèo với tấm tranh tre ghép vội, mưa tạt, gió lùa, chẳng có vật dụng gì đáng giá; là những hôm thầy bắt gặp trò đang lấm lem mặt mũi theo bố mẹ mưu sinh; là những manh áo trò mặc đã không còn lành lặn…

Không để trò bỏ học giữa chừng, thầy kiên trì gõ cửa từng nhà, động viên phụ huynh cho con đi học; đồng thời, kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ áo quần, sách vở cho các em.

“Tôi muốn tiếp thêm cho trò nghèo tình yêu thương, niềm tin và động lực để các em tự tin đến trường học chữ, hy vọng chúng có một tương lai tươi sáng hơn”-thầy Nhật tâm sự.

Năm 2017, thầy Nhật chuyển công tác về Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước). Tại đây, thầy luôn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng học trò; đặc biệt là học sinh yếu kém hoặc có gia cảnh khó khăn để có phương pháp giáo dục phù hợp.

Thầy Nhật kể: “Với học sinh cá biệt, tôi động viên, kiên nhẫn uốn nắn từng bước. Với học trò có năng khiếu, tôi khích lệ, hướng dẫn để các em tự tin thể hiện bản thân. Tôi cũng phối hợp với phụ huynh và giáo viên bộ môn để tìm phương pháp học tập hiệu quả. Nhờ đó, kết quả học tập, rèn luyện của học trò lớp tôi chủ nhiệm tiến bộ rõ rệt qua từng năm học, luôn đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục”.

Ngoài giờ lên lớp, thầy Nhật cùng tập thể nhà trường vận động cựu học sinh và các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học. Nhiều học sinh nghèo của trường nhờ vậy có thêm học bổng để tiếp tục theo đuổi hành trình tri thức.

z7167393552602-62b53859cd5867f62c905d0d2d05dc38.jpg
Thầy Nguyễn Anh Nhật phát biểu trong buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện các nhà quản lý giáo dục và nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2024. Ảnh: NVCC

Bà Đặng Thị Thu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Tuy Phước-nhận xét: Thầy Nguyễn Anh Nhật không chỉ tận tâm với nghề mà còn là người sát cánh nâng đỡ cho học trò nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vững tin đến trường.

Với sự tận tâm và cống hiến của mình, nhiều năm liền, thầy Nhật được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, năm 2023, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Năm 2024, thầy Nhật cũng là một trong những giáo viên tiêu biểu vinh dự tham gia chương trình Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tham dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện các nhà quản lý giáo dục và nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Thời sự - Bình luận

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

null