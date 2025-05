73 triệu người châu Phi thiếu lương thực trầm trọng

Phát cháo truyền thống tại vùng nông thôn Kotwa, Zimbabwe năm 2024. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2, số người thiếu đói được thống kê là 69,2 triệu người. Nguyên nhân chủ yếu do xung đột và tình trạng mất an ninh kéo dài. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Somalia, CH Trung Phi và CHDC Congo. Ngoài ra, Kenya, Djibouti, Uganda và Tanzania cũng ghi nhận mức độ ảnh hưởng đáng kể.

Tình hình an ninh lương thực nói trên khó có thể cải thiện, do xung đột có thể tiếp tục leo thang tại một số quốc gia trong khu vực. Khủng hoảng càng khiến tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng thêm trầm trọng, do "di dời hàng loạt, suy thoái kinh tế, hạn chế tiếp cận nhân đạo, gia tăng bất ổn và nhu cầu viện trợ gia tăng".

Theo Liên hợp quốc, 5 quốc gia gồm Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia và Zimbabwe đã tuyên bố tình trạng thảm họa và kêu gọi hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Ngoài ra, Angola và Mozambique cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với khoảng 21 triệu trẻ em đang bị suy dinh dưỡng.

"Nếu chúng tôi không nhận được thêm nguồn tài trợ, hàng triệu người sẽ phải trải qua mùa thiếu đói tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua mà không có sự trợ giúp," phát ngôn viên của Chương trình lương thực thế giới (WFP), ông Tomson Phiri, cho biết trong cuộc họp báo tại Geneva mới đây.