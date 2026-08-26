Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 8 tháng đầu năm, phường đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 216,1 tỷ đồng, bằng 130,77% kế hoạch tỉnh giao; tổng thu ngân sách phường đạt 326,5 tỷ đồng, bằng 133,88% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, bằng 73,49% kế hoạch. Cụm công nghiệp Diên Phú tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy đạt 85,57%.

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 12,12%. Ảnh: Đỗ Hằng

Công tác môi trường, đô thị và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 85%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 75,88%, bằng 100,5% kế hoạch. Phường đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố từ 32 đơn vị còn 13 tổ dân phố và thôn Pleikroh; đồng thời hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của phường.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh, gắn với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của phường năm 2026 đạt 12,12%; phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu UBND phường và các cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.