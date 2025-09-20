Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ðăng ký thường trú kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho trẻ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Những ngày qua, nhiều người dân đến công an các xã, phường để đăng ký thường trú, làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con. Nguyên nhân là khi đi nhận quà của Chính phủ dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều người bất ngờ khi được thông báo con mình vẫn chưa có trong hộ khẩu điện tử.

Cứ nghĩ khai sinh là xong

Chiều 12-9, chị Võ Thị Hạnh Chi (khu phố Đông Bình, phường An Nhơn Nam) đến Công an phường để đăng ký thường trú cho con. Lý do là hồi đầu tháng, khi địa phương phát quà Tết Độc lập, chị không thấy tên của con út sinh năm 2023 trong danh sách nhận quà.

“Cháu lớn sinh năm 2015 thì đã có trong hộ khẩu điện tử, nhưng cháu út thì không. Tôi hỏi cán bộ thì mới biết hóa ra trước đây mình chỉ làm giấy khai sinh chứ chưa đăng ký thường trú cho con”- chị Chi chia sẻ.

dang-ky-thuong-tru.jpg
Cán bộ Công an phường An Nhơn Nam hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho con qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thiếu tá Phan Tiến Đoan - Phó Trưởng Công an phường An Nhơn Nam - cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, đơn vị đã ghi nhận nhiều trường hợp gia đình trên địa bàn chưa nhập hộ khẩu cho con, cháu.

Cán bộ Công an vừa tận tình giải thích, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, vừa hướng dẫn cách tự kiểm tra thông tin của trẻ và các thành viên hộ gia đình trên ứng dụng VNeID.

Tương tự, sáng 15-9, bà Vũ Thị Thu Hà (khu phố 7, phường Quy Nhơn) đến Công an phường để làm thủ tục nhập hộ khẩu cho cháu nội sinh năm 2021.

“Vừa qua, được cán bộ Công an phường giải thích, tôi mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc đăng ký thường trú. Do vậy, tôi đi đăng ký để đảm bảo các quyền lợi cho cháu khi đi học, khám, chữa bệnh và hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước”- bà Hà bày tỏ.

Tình trạng cha mẹ quên đăng ký thường trú cho con cũng xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Nguyên nhân là nhiều người chủ quan, xem nhẹ việc đăng ký thường trú cho con sau khi làm khai sinh.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn nhầm lẫn, chưa nắm rõ quy định, dẫn tới suy nghĩ rằng chỉ cần làm giấy khai sinh là đủ. Qua đợt nhận quà 2-9, nhiều người đã thay đổi nhận thức, chủ động liên hệ cơ quan Công an để thực hiện đầy đủ thủ tục.

Theo ngành chức năng, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” đã được liên thông, tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho con em, các bậc phụ huynh khi làm thủ tục này cần chủ động kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ, thông tin cư trú của con trên VNeID, kịp thời liên hệ cơ quan Công an hướng dẫn, giải quyết.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân

Liên quan đến việc đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, pháp luật đã quy định rõ tại Điều 12 và khoản 6 Điều 19 Luật Cư trú năm 2020. Ngoài ra, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2024/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật Cư trú năm 2020) cũng nêu: Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha hoặc mẹ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin cư trú cho con.

Nếu quá thời hạn trên mà cha mẹ không thực hiện thì có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Để người dân nắm rõ và thực hiện đúng quy định, thời gian qua, Công an các xã, phường vừa rà soát tình hình, vừa tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương.

Thiếu tá Phùng Văn - Phó Trưởng Công an xã Kbang - cho biết: Trên địa bàn còn nhiều trường hợp cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho ông bà; nhiều gia đình ở buôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên hiểu biết hạn chế, dẫn đến chưa hoàn tất thủ tục đăng ký cư trú cho con.

Vì vậy, Công an xã đã tuyên truyền qua đài truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp làng, đồng thời thông qua nhóm Zalo của các bí thư chi bộ, trưởng thôn để lan tỏa thông tin. Qua đó, nhiều gia đình đã hiểu rõ vấn đề và chủ động đến Công an xã để nhập hộ khẩu cho con đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh cũng vừa có văn bản chỉ đạo Công an các xã, phường rà soát, lập danh sách trẻ em chưa đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có biện pháp giải quyết.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rằng đăng ký thường trú cho trẻ là trách nhiệm của cha mẹ nhằm đảm bảo các quyền lợi về giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho chính con em mình.

