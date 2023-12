Gia Lai có 123.866 gia đình học tập

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 160 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cấp huyện và cấp xã.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã duy trì nền nếp hoạt động theo đúng quy chế; một số đơn vị làm tốt công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 238 tổ chức Hội Khuyến học với 2.411 chi hội (tăng 540 chi hội so với năm 2022) và 576 ban khuyến học (tăng 113 ban so với năm 2022). Tổng số hội viên là 262.590 người (tăng 12.504 hội viên so với năm 2022), chiếm 17,21% dân số toàn tỉnh.

Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; kiểm tra công tác xây dựng “Đơn vị học tập” năm 2022 đối với 27 cơ quan cấp tỉnh…

Ngoài ra, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố cũng đã triển khai xây dựng 5 mô hình học tập (Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, Công dân học tập) giai đoạn 2021-2030 theo quy trình, quy định. Hiện nay, toàn tỉnh đã công nhận 123.866 gia đình học tập, 324 dòng họ học tập, 910 cộng đồng học tập, 640 đơn vị học tập và 22.889 công dân học tập.

Việc vận động xây dựng và sử dụng Quỹ khuyến học cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện theo đúng điều lệ. Đến nay, tổng Quỹ Khuyến học của địa phương có hơn 24,7 tỷ đồng (tăng 1,85 tỷ đồng so với năm 2022). Trong năm, từ nguồn Quỹ Khuyến học Việt Nam và nguồn xã hội hóa, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã trao tặng học bổng, sữa cho học sinh khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Hội Khuyến học tỉnh năm 2023; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Hội; đồng thời, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng 15 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2023 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và 5 người lớn tự học có thành tích tốt của tỉnh (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng).