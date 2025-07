Gia Lai có 44 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%

Nhờ quá trình chuẩn bị và ôn tập nghiêm túc, năm nay, nhiều trường học tại Gia Lai có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Ảnh: Trần Dung

Cụ thể, các đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% gồm: Trường THPT chuyên Hùng Vương; Trường THPT Pleiku; Trường THPT Phan Bội Châu; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; Trường Quốc học Quy Nhơn; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Trường THPT chuyên Chu Văn An; Trường Tiểu học, THCS và THPT Ischool Quy Nhơn; Trường THPT Quy Nhơn; Trường THPT Số 1 Tuy Phước; Trường THPT Số 1 An Nhơn; Trường THPT Số 2 An Nhơn; Trường THPT Số 1 Phù Cát; Trường THPT Số 3 Phù Cát; Trường THPT Số 1 Phù Mỹ; Trường THPT Số 2 Phù Mỹ;

Cùng với đó là Trường THPT An Lương; Trường THPT Nguyễn Trung Trực; Trường THPT Bình Dương; Trường THPT Hoài Ân; Trường THPT Trần Quang Diệu; Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo; Trường THPT Số 3 Tuy Phước; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Lão; Trường THPT Tăng Bạt Hổ; Trường THPT Lý Tự Trọng; Trường THPT Tam Quan; Trường THPT Bùi Thị Xuân; Trường THPT Trần Hưng Đạo; Trường THPT Phạm Văn Đồng; Trường THPT Trần Phú; Trường THPT Nguyễn Thái Học; Trường THPT Lý Thường Kiệt; Trường THPT Trường Chinh.

Ngoài ra còn có Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai; Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Cừ; Trường THPT Tôn Đức Thắng; Trường THPT Pleime; Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chư Sê; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mang Yang; Trường THPT Chi Lăng; Trường Tiểu học, THCS và THPT UKA Gia Lai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Gia Lai nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình môn Tin học cao nhất cả nước (7,098 điểm). Gia Lai cũng là 1 trong 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất ở môn Công nghệ Nông nghiệp (đứng thứ 8, với 5 điểm 10) và xếp thứ 5 cả nước về số lượng điểm 10 môn tiếng Anh (4 điểm 10).